SACDの再生イメージ

©窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

ステレオサウンドは、日本コロムビアとの共同企画・制作により、「THE IDOL@MASTER」ベスト盤シリーズから、「765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY-」と「765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE-」(どちらも2013年作品)を、CD/SACDハイブリッド盤で2025年1月10日に販売する。価格は11,000円と13,200円。完全限定生産となる。

通販サイトのステレオサウンドストアでは、12月14日の午前10時から予約を開始。12月29日、30日に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット105(西4ホール ブース番号1922)において、2作品の先行販売も実施する。

765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST!シリーズは、THE IDOL@MASTERの代表曲を収録したベストアルバム。今回SACD化する2作品のオリジナルは、ともにBlu-spec CD2仕様で2013年10月23日に発売された。

765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY-

「-THE IDOLM@STER HISTORY-」では、代表曲である「THE IDOLM@STER」をはじめ、THE IDOL@MASTERの歴史を綴る収録内容となっており、16曲が収録。ジャケットイラストはキャラクターデザインを手掛けた窪岡俊之氏が担当している。

765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE-

「-SWEET&SMILE!-」では、かわいく元気のある楽曲が集められ、CD 2枚組で全30曲が収録。ジャケットイラストはシングルシリーズの「MASTER ARTIST」から「MASTER ARTIST2」のほとんどのジャケットイラストを手掛けた杏仁豆腐氏が担当している。

THE IDOL@MASTERの楽曲はこれまでも、CDを超えるスペックを持つハイレゾファイルや、Blu-Spec CD2仕様などで発売され、音質追求が行なわれているが、今回、作品初のSACD(CDとのハイブリッド)化になる。

SACD化にあたっては、20周年のキャッチフレーズである「アイが溢れる」サウンドをテーマに、THE IDOL@MASTERシリーズを初期から手掛けている日本コロムビアのエンジニアの佐藤洋氏に、新たなマスター音源の制作を依頼。

「オリジナルマスターが持つ、広いダイナミックレンジや周波数帯域を最大限に発揮させ、聴きなれた楽曲から新たな魅力を引き出して欲しい」という、ステレオサウンドのリクエストを受けて制作されたのが、その魅力を熟知する佐藤氏でなければつくることのできない、新しく特別な96kHz/24bitのPCMマスターだという。

CD層用には、新PCMマスターをそのまま44.1kHz/16bit化。変換時に一切のイコライジングを行なっていないため、CD層では新マスターの特徴である生々しい音の質感をほぼそのまま味わうことができるとのこと。

SACD層用のDSD音源は、新マスターの音の魅力をフルに活かしてディスクに移すため、普通にデジタル変換するのではなく、DSDと相性のいいアナログテープ、しかも現在では入手の難しくなっている1/2インチ幅(テープスピードは76cm/sの高音質仕様)を使って、SACD層用のアナログマスターテープをさらに制作するマニアック仕様。

アナログマスターテープをさらに制作

使用するオープンリールデッキは、往年の名機であるスイス・スチューダーのA80とA820の2機種を用意し、聴き比べたところ、THE IDOL@MASTERの音楽性とより相性が良かったというA820を選択。その再生音をストレートにスイス・マージング製のA/Dコンバーターに送り込んでいる。「生々しく温かいボーカルや、楽器の質感にその成果が表われている」という。

スチューダーのA820

ディスクのレーベル面は音質を最優先し、プレーヤー内で反射する不要なピックアップ光を吸収するといわれる“グリーン・カラー・レーベルコート”を採用。

グリーン・カラー・レーベルコート

ジャケットはキャラクターの魅力を存分に出すために、LPサイズ大の特製豪華パッケージ仕様とし、20周年を記念するロゴマークを追加。付属のブックレットもLPサイズ大のオールカラーとしている。

LPサイズ大の特製豪華パッケージ

なお、同じ制作コンセプトで、「GRE@TEST BEST!」シリーズの第3弾の「-COOL&BITTER!-」と第4弾「-LOVE&PEACE!-」も現在制作中。来年春ごろの販売予定とのこと。

THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY-品番:SSMS074発売日:2025年1月10日CD/SACDハイブリッド盤(SACD層は2chのみの収録)グリーン・カラー・レーベルコート仕様価格:11,000円収録曲1. THE IDOLM@STER(M@STER VERSION -REMIX-)2. GO MY WAY!!(M@STER VERSION)3. i4.空5. shiny smile(M@STER VERSION)6. Colorful Days(M@STER VERSION)7. L・O・B・M8. "HELLO!!"(M@STER VERSION)9. MEGARE!(M@STER VERSION)10. The world is all one !!(M@STER VERSION)11. READY!!(M@STER VERSION)12. CHANGE!!!!(M@STER VERSION)13. 自分REST@RT(M@STER VERSION)14. 私たちはずっと…でしょう15. MUSIC♪(M@STER VERSION)BONUS TRACK16.団結2010 THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE-品番:SSMS075~76発売日:2025年1月10日CD/SACDハイブリッド盤(SACD層は2chのみの収録)グリーン・カラー・レーベルコート仕様価格:13,200円収録曲DISC11. 魔法をかけて! (M@STER VERSION)2. ポジティブ! (M@STER VERSION)3. 太陽のジェラシー (M@STER VERSION)4. おはよう!!朝ご飯 (M@STER VERSION)5. First Stage (M@STER VERSION)6. Here we go!! (M@STER VERSION)7. 神さまのBirthday8. My Best Friend (M@STER VERSION)9. 私はアイドル🖤🖤 (M@STER VERSION)10. キラメキラリ11. スタ→トスタ→12. Kosmos, Cosmos13. バレンタイン14. Do-Dai (M@STER VERSION)15. 花DISC21. 乙女よ大志を抱け!!2. フラワーガール3. ショッキングな彼4. リゾラ5. あったかな雪6. キミはメロディ (M@STER VERSION)7. START!!8. 何度も言えるよ9. ジェミー10. ラ🖤🖤ブ🖤🖤リ11. 神SUMMER!!12. Brand New Day!13. チアリングレター14. 七彩ボタン (M@STER VERSION)15. ビジョナリー(M@STER VERSION)