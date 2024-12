世界で最も権威があるとされるゲームアワード「The Game Awards 2024」の表彰式が12月13日に開催され、最新ゲームタイトルの情報が多数発表された。本稿では、その中から注目作品をピックアップして紹介していく。

フロム・ソフトウェアが開発を手掛けるアクションRPG『エルデンリング』。こちらをベースに、協力型サバイバルアクションゲームへと再構築した『エルデンリング NIGHTREIGN(ナイトレイン)』が発表された。プレイ人数は3人でシングルプレイにも対応し、2025年に発売予定だ。

カプコンは、ネイチャーアドベンチャー『大神』の完全新作プロジェクト始動、並びに剣戟アクション「鬼武者」シリーズの新作となる『鬼武者 Way of the Sword』を発表した。

『大神』は日本画のようなタッチで表現された和の世界を舞台に、“大神”であるアマテラスとなって数多の生命を取り戻す冒険に挑むアクションゲーム。2006年のオリジナル版発売以来、これまでにリマスター版の『大神 絶景版』がリリースされ、世界中で好評を博してきた。

「鬼武者」シリーズは2001年に第1作をリリースして以降、2006年の『新 鬼武者 DAWN OF DREAMS』発売を最後に続編が途絶えていた。新作『鬼武者 Way of the Sword』は2026年発売予定となっている。

セガは、3D対戦格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの完全新作となる『New VIRTUA FIGHTER』Projectの始動を発表。開発は龍が如くスタジオとなるようだ。さらにシリーズの30周年を記念した公式番組「VF Direct 2024」をYouTubeにて配信し、最新情報を伝えた。

「バーチャファイター」シリーズとしては、先日、『バーチャファイター eスポーツ』をベースとしたアップグレード版的な位置づけのタイトルとなる『バーチャファイター5 R.E.V.O.』を、PC用に今冬リリースすることが発表されたばかりでもあり、今後の展開に期待がかかる。

「クラッシュ・バンディクー」シリーズや「The Last of Us」シリーズの開発会社として知られる、Naughty Dog(ノーティードッグ)が送る完全新作『Intergalactic: The Heretic Prophet』が発表された。公開されたトレーラー映像からは、遠い未来の宇宙を舞台とした作品であることや、主人公と思わしき賞金稼ぎの人物が確認できた。

ゲームデザイナー・上田文人氏をはじめ、『ICO』や『ワンダと巨像』など数々の名作たちの開発をリードしてきたスタッフを中心とする、genDESIGNの最新作に関する映像が公開。現段階でタイトルは明らかになっておらず、同氏とっては2016年に発売された『人喰いの大鷲トリコ』以来の新作となる。

(文=リアルサウンドテック編集部)