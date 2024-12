Furui Rihoが、ニューシングル「Tomorrow」を12月18日に配信リリースする。「Tomorrow」は、仲間への思いを綴った冬ソング。心通うあなたに出会えた喜びを感じつつ、永遠に共にいられるわけではないからこそ、尊く儚いこの時間を大切に抱きしめるように歌う。今作では、グローバルに活躍する豪日プロデューサーTaka Perryと初めてタッグを組んだ。レコーディングには、これまで数々のステージを共にしてきたバンドメンバーが参加するなど新しいスタイルで制作された意欲作となっている。

「Tomorrow」

プレアド / プレセーブリンク

https://FuruiRiho.lnk.to/TomorrowPR

<Furui Riho Zepp Tour 2025 "Vloooooom">

2025年3月14日(金) KT Zepp Yokohama (OPEN 18:00 / START 19:00)

2025年3月29日(土) Zepp Sapporo (OPEN 17:00 / START 18:00)



1階スタンディング 5,500円(税込/整理番号付き)

ファミリーエリア 5,500円(税込/整理番号付き)

2階指定席 6,500円(税込)

※ドリンク代を入場時にいただきます



チケット情報

https://www.furuiriho.com/news_info/1677/

◆Furui Riho オフィシャルサイト

◆Furui Riho オフィシャルX

◆Furui Riho オフィシャルInstagram

◆Furui Riho オフィシャルYouTubeチャンネル

12月18日21時にプレミア公開されるミュージックビデオは、Furui Rihoとバンドメンバー(Key, Bandmaster/ハナブサユウキ、G/坂本遥、B/Naoki Kobayashi、Dr/守真人、Cho/Ma-chang)が出演。バンドメンバーと過ごす様子や幼少期の写真も登場する、心温まる作品となっている。制作は「Super Star」「LOA」など数々のFurui Rihoミュージックビデオを手掛けるISSEI。さらにシングルには、6月に開催した自身最大キャパのワンマン<Furui Riho Live Tour 2024 -Love One Another- >EX THEATER ROPPONGI公演から、初のライブ音源を3曲収録。また、12月25日21時には<Furui Riho Live Tour 2024 Love One Another>EX THEATER ROPPONGI公演のライブ映像 約1時間分をYouTubeにて公開することも決定している。