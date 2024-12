accessが、12月6日(金)立川ステージガーデンで<access TOUR 2024 immersive arc>を開催した。accessは、2024年7月6日(土)あさ9時から放送している、テレビ東京系6局ネット特撮ドラマ『ウルトラマンアーク』のオープニング主題歌「arc jump'n to the sky」を担当。今回のツアーのテーマはimmersive(没入感)。『ウルトラマンアーク』の世界や、accessのデビュー当初からSFファンタジーのような要素に没入してもらいたいとう気持ちでこのタイトルになった。

ライブ・イベント情報

<access 2020 LIMITED CONCERT SYNC-STR>

12月18日(金)東京都 府中の森芸術劇場



<access TOUR 2024 immersive arc>

12月30日(月)-追加公演-

東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場 16:30 / 開演 17:00

お問い合わせ ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077

当日は「arc jump'n to the sky」の他、「MOONSHINE DANCE」や「夢を見たいから」など数々のヒット曲を約2時間半、来場した2000人のファンの前で披露し会場は熱気に包まれた。本編最後の19曲目には12月4日(水)に発売になったばかりのCD「ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンアーク」にも収録された「arc jump'n to the sky」を披露するとステージ中央の階段から「ウルトラマンアーク」が登場。ステージ上でaccessとアークが並び、ポーズをとったり、客席に手を振ったり会場を盛り上げ、最後にaccessの二人と親指を上げたgoodのサインを交わし大観衆に見送られてステージを後にし、本編が終了した。そして、アンコールの前に再び「ウルトラマンアーク」が登場。ステージ上でaccessの二人と客席をバックに記念撮影をし、大きな拍手と共に「ウルトラマンアーク」は光の速さでステージを後にした。その後、accessの二人から「最初にアークに会ったのは制作発表の時で本編もまだ1話、2話くらいしかできていない時点で、そこから曲やメロディーを皆さんが口ずさんでくれるようになって、またアークに会えたことが本当に嬉しかったです。みんなの応援のおかげです。本当にありがとうございます。メロディーを作っていて、いつも思っていることが、誰かが歌って、口ずさんでくれたらいいなといつも思っているのですけど、この 「arc jump'n to the sky」は小さいお子さんが歌ってくれたり、動画で可愛い体操をしてくれていたり、本当に音楽家やっててよかったなと思いました。」と心境を語った。そして、アンコール曲の「LOVING YOU」「LOOK-A-HEAD」の2曲を演奏し大盛況で幕を閉じた。