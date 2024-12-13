AI ¡ß ¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»ÏÆ°
202411·î¤è¤ê25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿AI¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±DAM¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡AI ²èÁü
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï2024Ç¯Ëö¤«¤é2025Ç¯¤ËÏË¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÌó70Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡È¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¡É¤Ç¤ÎDAM²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬12·î20Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£AI¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
▶X¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡üÂè°ì¼¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î13Æü(¶â)¡Á2025Ç¯1·î6Æü(·î)
¾ÞÉÊ¡§AI✕¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«¡¼¥É¡á10Ì¾ÍÍ
¡üÂèÆó¼¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)¡Á2025Ç¯2·î16Æü(Æü)
¾ÞÉÊ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¡á3Ì¾ÍÍ
▶²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)¡Á2025Ç¯2·î16Æü(Æü)
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô(Á´¹ñ69Å¹ÊÞ)
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§ÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±DAM¥·¥ê¡¼¥º
»²²ÃÊýË¡¡§
¡¥Ç¥ó¥â¥¯¤Î¡ÖAI✕¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê²ÝÂê¶Ê¤òÍ½Ìó
£³Ú¶ÊÍ½Ìó»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖQR¥³¡¼¥É¡×¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç±þÊç
²ÝÂê¶Ê¡§AI¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¤è¤ê20¶Ê¤¬ÂÐ¾Ý
¾ÞÉÊ¡§
¡¦A¾Þ¡§¡ãAI 25th best tour ¢«ALIVE¢ª¡ä¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥ÈÉÕ¤Ê¡²¬¸ø±é¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È(2ÁÈ4Ì¾ÍÍ)
¡¦I¾Þ¡§AI✕¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(30Ì¾ÍÍ)
¡¦¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¾Þ¡§¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô2,000±ßÊ¬(50Ì¾ÍÍ)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202412_ai.html
¢¨ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï12/20(¶â)11:00¸ø³«Í½Äê
¢£25¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à ¡Ø25th THE BEST - ALIVE¡Ù
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/AI25thBEST_ec
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û UPCH-20692¡¡\2,970 (ÀÇ¹þ)
¡ÚDELUXE EDITION(2CD)¡Û UPCH-20690/1¡¡\4,180 (ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD+Blu-ray)¡Û UPCH-29491¡¡\7,480 (ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD+DVD)¡Û UPCH-29492¡¡\6,930(ÀÇ)
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE T¥·¥ã¥ÄÉÕ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Û
¢þ¡Ø25th THE BEST - ALIVE¡Ù¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡Ü¡ÖAI ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¡¿\6,820 (ÀÇ¹þ)
¢þ¡Ø25th THE BEST - ALIVE¡Ù¡ÚDELUXE EDITION¡Û¡Ü¡ÖAI ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¡¿\8,030 (ÀÇ¹þ)
¢þ¡Ø25th THE BEST - ALIVE¡Ù¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD+Blu-ray)¡Û¡Ü¡ÖAI ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¡¿\11,330 (ÀÇ¹þ)
¢þ¡Ø25th THE BEST - ALIVE¡Ù¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD+DVD)¡Û¡Ü¡ÖAI ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¡¿\10,780(ÀÇ)
¡üAI 25TH BEST - ALIVE¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
01. Story¡¡(2005Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¿¹±ÊÀ½²Û ¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¥¦¥¤¥À¡¼¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÎÏ¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¡×CM¥½¥ó¥°
02. ¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥ó¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¼çÂê²Î
03. ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¡(2011Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é 2011¡Á2015¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°/(±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡ÙÆüËÜÈÇ¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°
04. ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê±ÑÍº¡¡(2016Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡au »°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º TVCM
05. ¥Þ¥Þ¤Ø¡¡(2013Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥í¥Ã¥Æ ¥¬¡¼¥Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈCM¥½¥ó¥°
06. ¥¥é¥¥é feat.¥«¥ó¥Ê¡¡(2017Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥ó¥Ê¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¼çÂê²Î
07. My Friend¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡audio-technica CM¥½¥ó¥°
08. THE MOMENT feat. \ellow Bucks¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
09. LIFE¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
10. ºÇ½ªÀë¹ð¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
11. I Wanna Know¡¡(2006Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖPEPSI NEX¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¥½¥ó¥°
12. VOICE¡¡(2013Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌë¹Ô´ÑÍ÷¼Ö¡Ù¼çÂê²Î
13. Not So Different feat. Awich¡¡(2020Ç¯³Ú¶Ê)
14. YOU ARE MY STAR ¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¡Ö¼¯»ùÅç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°
15. Ì²¤ì¤Ê¤¤³¹¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»ëÄ£·ÑÂ³ÁÜººÈÉ¡Ù¼çÂê²Î
16. Believe¡¡ (2006Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¼çÂê²Î
17. Music Is My Life¡¡(2017Ç¯³Ú¶Ê)
¡üAI 25TH BEST - ALIVE¡ÚDELUXE EDITION(2CD)¡Û
¢§CD1
01. Story¡¡(2005Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¿¹±ÊÀ½²Û ¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¥¦¥¤¥À¡¼¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÎÏ¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¡×CM¥½¥ó¥°
02. ¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥ó¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¼çÂê²Î
03. ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¡(2011Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é 2011¡Á2015¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥° / ±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡ÙÆüËÜÈÇ¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°
04. ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê±ÑÍº¡¡(2016Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡au »°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º TVCM
05. ¥Þ¥Þ¤Ø¡¡(2013Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥í¥Ã¥Æ ¥¬¡¼¥Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈCM¥½¥ó¥°
06¡¡ ¥¥é¥¥é feat.¥«¥ó¥Ê¡¡(2017Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥ó¥Ê¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¼çÂê²Î
07. HANABI¡¡(2016Ç¯³Ú¶Ê)
08. My Friend¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡audio-technica CM¥½¥ó¥°
09. THE MOMENT feat. \ellow Bucks¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
10. FAKE feat. °Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
11. LIFE¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
12. INDEPENDENT WOMAN¡¡(2012Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡ÖMarisol¡×ÁÏ´©5¼þÇ¯ TVCM¥½¥ó¥°
13. WORLD DANCE feat. ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡(2023Ç¯³Ú¶Ê)
14. IN THE MIDDLE feat. »°±ºÂçÃÎ¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
15. ºÇ½ªÀë¹ð¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
16. I Wanna Know (2006Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖPEPSI NEX¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¥½¥ó¥°
¢§CD2
01. E.O.¡¡ (2004Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖJAPAN COUNTDOWN¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
02. VOICE¡¡(2013Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌë¹Ô´ÑÍ÷¼Ö¡Ù¼çÂê²Î
03. Not So Different feat. Awich¡¡(2020Ç¯³Ú¶Ê)
04. ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¡(2023Ç¯³Ú¶Ê)
05. Thank U¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
06. MUSIC¡¡(2006Ç¯³Ú¶Ê)
07. Sunshine¡¡(2005Ç¯³Ú¶Ê)
08. BE WITH YOU¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡Åìµþ·úÊª¡Ö´ë¶ÈCM¡×CM¥½¥ó¥°
09. ¥ï¥ì¥Ð¡¡(2023Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¼õ¸³À¸±þ±ç¥½¥ó¥° / NTV¡ÖGood For the Planet ¥¦¥£¡¼¥¯¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
10. YOU ARE MY STAR¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¡Ö¼¯»ùÅç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°
11. Ì²¤ì¤Ê¤¤³¹¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
12. Family¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
13. So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008Ç¯³Ú¶Ê)
14. Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI-¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëŽ¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óŽ¥¥½¥ó¥°
15. I'll Remember You¡¡(2007Ç¯³Ú¶Ê)
16. Believe¡¡(2006Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¼çÂê²Î
17. Music Is My Life¡¡(2017Ç¯³Ú¶Ê)
¡üAI 25TH BEST - ALIVE¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD¡ÜBlu-ray) / (2CD¡ÜDVD)¡Û
¢¨2CD¡§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡ÚDELUXE EDITION¡Û¤È¶¦ÄÌ
¢¨Blu-ray / DVD¶¦ÄÌ
¡È¡ãAI RESPECT ALL TOUR FINAL¡ä¡÷Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à_2024.3.24¡É
¢§ËÜÊÔ
OPENING¡¿¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¿MORIAGARO¡¿HANABI¡¿THE MOMENT feat. \ellow Bucks¡¿Start Again¡¿Wavin' Flag¡¿BE WITH YOU¡¿¥Þ¥Þ¤Ø¡¿¥¦¥Ä¥¯¥·¥¥â¥Î¡¿Life Goes On¡¿»Ø¤ò°®¤ë¾®¤µ¤Ê¼ê¡¿Ì²¤ì¤Ê¤¤³¹¡¿BE BRAVE¡¿Story¡¿¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥ó¡¿I Wanna Know¡¿VOICE¡¿Not So Different Remix¡¿WORLD DANCE
¢§ENCORE
Lasting Peace Song¡¿¥ï¥ì¥Ð¡¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê±ÑÍº¡¿¥Ï¥Ô¥Í¥¹
¡ü¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ ¹ØÆþÆÃÅµ
¢þUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE AI¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£Ô¥·¥ã¥ÄÉÕ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë [A£´¥µ¥¤¥º]¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦DELUXE EDITION / ½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë [A£´¥µ¥¤¥º]
¢þAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± ¢¨³Æ·ÁÂÖÊÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ
¢þ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¢þHMV¡§ ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼ [A3¥µ¥¤¥º]
¢þ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¢þ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¢þ°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¡£°ìÉôÆÃÅµÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¡ãAI 25th best tour ¢«ALIVE¢ª¡ä
open17:00 / start18:00
05·î18Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî ¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤
open17:00 / start18:00
05·î24Æü(ÅÚ)¡¡¼¯»ùÅç Àî¾¦¥Û¡¼¥ë (¼¯»ùÅç»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë)
open17:00 / start18:00
05·î25Æü(Æü)¡¡¼¯»ùÅç Àî¾¦¥Û¡¼¥ë (¼¯»ùÅç»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë)
open15:00 / start16:00
05·î31Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬ ¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
06·î01Æü(Æü)¡¡´ôÉì ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ ¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
06·î07Æü(ÅÚ)¡¡ÆàÎÉ ¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û
open17:00 / start18:00
06·î08Æü(Æü)¡¡ÏÂ²Î»³ ÏÂ²Î»³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
06·î14Æü(ÅÚ)¡¡º´²ì º´²ì»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
06·î15Æü(Æü)¡¡·§ËÜ ·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
06·î21Æü(ÅÚ)¡¡°ñ¾ë ¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
06·î29Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ» »¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
open17:00 / start18:00
07·î05Æü(ÅÚ)¡¡ÆÊÌÚ ±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
07·î12Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý ¼þÆî»ÔÊ¸²½²ñ´Û
open17:00 / start18:00
07·î13Æü(Æü)¡¡¹Åç ¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
07·î18Æü(¶â)¡¡²¬»³ ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
open18:00 / start19:00
07·î21Æü(·î/½Ë)¡¡¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
09·î06Æü(ÅÚ)¡¡ÂçÊ¬ iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
open17:00 / start18:00
09·î07Æü(Æü)¡¡µÜºê µÜºê»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
09·î20Æü(ÅÚ)¡¡»³·Á ¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë (»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
open17:00 / start18:00
09·î21Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
09·î23Æü(²Ð/½Ë)¡¡½©ÅÄ ¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
09·î27Æü(ÅÚ)¡¡»³Íü YCC¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
09·î28Æü(Æü)¡¡¿·³ã Ä¹²¬»ÔÎ©·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
10·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬ Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
open17:00 / start18:00
10·î19Æü(Æü)¡¡Ä¹ºê Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£ HAPPINESS ARENA
open17:00 / start18:00
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡AI ¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡AI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡AI ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡AI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡AI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡AI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡AI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡TAP¨¢Take Action for Peace ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram