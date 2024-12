BRADIOが、12月12日に東京・duo MUSIC EXCHANGEにて2024年のラストワンマンライブとなる<BRADIO 2024 THANKS PARTY>を開催し、年間46本目のライブを熱狂のうちに終幕した。2024年は、TVアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』のオープニング曲を担当し、その楽曲「ファンファーレ」も収録したオリジナルアルバム『PARTY BOOSTER』のリリース。さらにチリ、フィリピンでの海外ライブを含め多くのライブを行い、怒涛の活躍を見せたBRADIO。その2024年の締めくくりとなるライブを目に焼き付けようと多くのFPP(FUNKY PARTY PEOPLE=ファン総称)がduo MUSIC EXCHANGEに集まった。

セットリスト

1. パーティーヘッド

2. 幸せのシャナナ

3. Purple Bubble

4. オワラナイ

5. 永劫DISCO

6. レディオプレイ

7. O・TE・A・GE・DA!

8. Golden Liar

9. Thanks

10. You Make Me Feel Brand New

11. Colors

12. オネシャス!

13. LOVEなシーン

14. Boom! Boom! ヘブン

15. スパイシーマドンナ

16. Tonight! Tonight! Tonight! -決戦は今夜-

-ENCORE-

17. Flyers

<BRADIO 15th Anniversary「BRADIO Billboard Live 2025」>

2025年3月2日(日)Billboard Live 横浜

1stステージ: OPEN 15:00 / START 16:00

2ndステージ: OPEN 18:00 / START 19:00



2025年3月15日(土)Billboard Live 大阪

1stステージ: OPEN 15:00 / START 16:00

2ndステージ: OPEN 18:00 / START 19:00

<BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」>

2025年4月19日(土)東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00



2025年4月20日(日)東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00



2025年5月17日(土)愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00



2025年5月18日(日)愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00



2025年6月14日(土)大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00



2025年6月15日(日)大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00

<BRADIO 15th Anniversary「FUNKY SET」>

2025年1月22日(水)東京・LINECUBE SHIBUYA

OPEN 18:00 / START 19:00

関連リンク

◆BRADIO オフィシャルサイト

ライブのオープニングは、アルバム『PARTY BOOSTER』のリード曲「パーティーヘッド」。ロックで、ダンサブルなナンバーで冒頭から熱狂に包まれ、続く「幸せのシャナナ」では、会場のボルテージは早くも最高潮に達する。「Purple Bubble」では、スペシャルゲストとして永田こーせー(Sax)が登場し迫力のプレイを披露し、ライブはさらに勢いを増していった。ここからアルバム『PARTY BOOSTER』収録曲、ライブでの定番曲を続けてプレイし、ライブの中盤ではレア曲「Thanks」や、初のチリでのライブで現地のファンからの希望で急遽パフォーマンスした「You Make Me Feel Brand New」をメロウにプレイした。結成15周年を迎えるバンドだからこそ醸し出すことができる、アダルトな雰囲気に会場は包まれ、ライブ前半の熱狂とのギャップに会場のFPPはさらにBRADIOのステージに引き込まれていった。ライブも終盤に差し掛かると、声優の愛美に楽曲提供した「オネシャス!」を初パフォーマンス。ここで、真行寺貴秋(Vo)が2人目のスペシャルゲストをステージに呼び込む。アーティスト・松室政哉が登場し、共同で制作した「LOVEなシーン」で会場を大きく沸かせた。本編のラストは、「スパイシーマドンナ」、「Tonight! Tonight! Tonight! -決戦は今夜-」を連投し、大熱狂のうちにライブは終了した。興奮を抑えられないFPPから大きなアンコールの声が鳴り響き、2024年のラストライブのラストを飾るために、代表曲「Flyers」を会場全体を巻き込んでパフォーマンスし、ライブは大団円を迎えた。BRADIOの2024年は終了したが、来年1月22日には、バンド結成15周年キックオフワンマンライブ<BRADIO 15th Anniversary「FUNKY SET」>を開催。終演後には、2025年に開催するビルボードツアー<BRADIO Billboard Live 2025>、インディーズ期にフォーカスしたリバイバルツアー<Back To The 2010 - 2017>の開催も発表された。さらに、初のチリ公演となった<SUPER JAPAN EXPO 2024>での「Flyers」のライブ映像もYouTubeに公開されている。写真◎ヤマダマサヒロ