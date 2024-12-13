¡ÚONE PACT¤È²á¤´¤¹Åß¡ÛÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡È¡õ♡¡É¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«♡
º£ÃíÌÜ¤ÎK-POPÂè5À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×¡ÖONE PACT¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤¦¡È¼«¼çÀ©ºî¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÄ¶¡É¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖONE PACT¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¡ª´¨¤¤Åß¤Ç¤â²¹¤Þ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¯¤Ã¤Ä¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òCHECK¡ª¢¨JAY CHANG¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÉÔ»²²Ã
ONE PACT¡Ê¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡©
2023Ç¯11·î30Æü¤Ë¡¢1st Mini Album¡ØMoment¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE PACT¡Ê¥ï¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿JONG WOO¡¢JAY CHANG¡¢SEONG MIN¡¢YE DAM¤È¡¢¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡Ö¹âÅù¥é¥Ã¥Ñ¡¼4¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿TAG¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎTAG¤¬³Ú¶Ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎJONG WOO¤Ï¡ÖRUSH IN 2 U¡×¡ÖPERIOD¡×¡ÖReach you¡×¤ÎMV¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JONG WOO¤ÈYE DAM¤¬¿¶¤ê¤Ä¤±¡¢SEONG MIN¤ÏSNS¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢K-POPÂè5À¤Âå¤Î¡È¼«¼çÀ©ºî¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Topic ¡ÖONE PACT¡×¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¡ÖONE PACT¡×¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¤È¡ÖIMPACT¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Topic ¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ö&♡¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
ONE PACT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÏ¢·ë¡Ê&¡Ë¤¹¤ëÀÜÅÀ¡¢ONE PACT¤ÎÂ¸ºß¤µ¤»¤ëÏ¢Â³Åª¡Ê&¡Ë¤ÇÉ¬Á³Åª¡Ê♡ ¿´Â¡¡Ë¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´¾Ò²ð
º£ÃíÌÜ¤Î¡ÈÄ¶¡É¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE PACT¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡È&♡¡É¤Ë¸þ¤±¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËCHECK¡£
¢¨JAY CHANG¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÉÔ»²²Ã
JONG WOO¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë
Voice ÆüËÜ¤Î&♡¤Ë²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¸À
¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡ËÆüËÜ¤Î&♡¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢½ë¤¯¤Æ¤â´¨¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¤¸¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
SEONG MIN¡Ê¥½¥ó¥ß¥ó¡Ë
Voice ÆüËÜ¤Î&♡¤Ë²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¸À
¡Ö&♡¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1Ç¯¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
TAG¡Ê¥Æ¥°¡Ë
Voice ÆüËÜ¤Î&♡¤Ë²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¸À
¡ÖËÍ¤¿¤Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î&♡¤Ï¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¨Àá¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾ï¤Ë²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
YE DAM¡Ê¥¤¥§¥À¥à¡Ë
Voice ÆüËÜ¤Î&♡¤Ë²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¸À
¡Ö¶ì¤·¤ß¡¢Èá¤·¤ß¡Ä¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¾ï¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
2024Ç¯10·î¤Ë2nd Mini Album¡Ø[fallin']¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
2024Ç¯10·î18Æü¤Ë¡¢2nd Mini Album¡Ø[fallin']¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
Æ±Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st Single Album¡ØPARADOXX¡Ù°Ê¹ß¡¢º£²ó¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ëONE PACT¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Question ¡Ø[fallin']¡Ù¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
TAG
¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¡ÈÊÌ¤ì¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Î¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ò6¶Ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦²ò¼á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ØDESERVED¡Ù¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅÙ¤Ë¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿¶¤ê¤Ä¤±¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Question º£²ó¤Î³èÆ°¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
TAG
¡Ö¡ØPARADOXX¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Çº£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´·¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
JONG WOO
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉTAG¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢´·¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò¤¤Á¤ó¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¸¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MV»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡ºà¤¬²õ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»£±Æ¼«ÂÎ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏMV¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿Æü¤Ë¸ø³«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¸ø³«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
Question º£¸åÆüËÜ¤Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤³èÆ°¤Ï¡©
JONG WOO
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½é¤á¤ËZepp¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢&♡¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Question ÆüËÜ¤Î&♡¤«¤é¡È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¤ò¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡©
JONG WOO
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î&♡¤¬ËÍ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡È»ä¤Ï³Ø¹»¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢JONG WOO¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤Ï¡¢¡ÈÍ§¤À¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤¬Í§¤À¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤Î&♡¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÍè¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤Ä¤¿¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
SEONG MIN
¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡ËËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Î&♡¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°§»¢¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡ÄËÍ¤¬µÕ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤òÉÑ繫¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤Ç&♡¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¤¤¬¡¢ËÍ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
TAG
¡Öº£Ç¯¡ØPARADOXXX¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¥¥ß¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ïº£ÆüËÜ¸ì¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¶Ê¤ò½ñ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´üÂÔÈ¾Ê¬¡¢¿´ÇÛÈ¾Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î&♡¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢²Î»ì¤â²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤²»³ÚÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
YE DAM
¡Ö½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ë&♡¤ÎÊý¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¿Æ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£
´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚONE PACT¤È²á¤´¤¹Åß¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¡©
12·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅßËÜÈÖ¡£
ONE PACT¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢&♡¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÅß¤ò²á¤´¤¹¡©
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ìÅß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë²óÅú¤Ë♡
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹Åß¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Question Åß¤¬1ÈÖ»÷¤¢¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
JONG WOO▶JONG WOO
SEONG MIN▶JONG WOO
TAG▶JONG WOO
YE DAM▶YE DAM
4¿ÍÃæ¡Ê¼«Ê¬´Þ¤á¤Æ¡Ë3¿Í¤¬JONG WOO¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡©
SEONG MIN
¡ÖJONG WOO¤µ¤ó¤Ï¡¢Åß¤ÎÉþ¤¬¤è¤¯»÷¤¢¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡×
TAG
¡ÖÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Åß¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×
JONG WOO
¡ÖËÍ¤Ï¡¢½Õ▶YE DAM¡¢²Æ▶TAG¡¢½©▶SEONG MIN¡¢Åß▶JONG WOO¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
SEONG MIN¤Ï°Õ³°¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢YE DAM¤¬1ÈÖ¥¯¡¼¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
TAG
¡ÖËÍ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥¬¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
SEONG MIN
¡Ö´À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤ë¤è¤Í¡ª¡×
Question Åß¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
JONG WOO
¡Ö¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
TAG
¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼¼Æâ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
JONG WOO
¡Ö´í¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
TAG
¡Ö¼¼Æâ¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
Zepp¥Ä¥¢¡¼¡ØBeyond the Horizon in OSAKA ¡õ TOKYO¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª
¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡§Beyond the Horizon in OSAKA ¡õ TOKYO
Âçºå¸ø±é
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
1Éô 13:00³«¾ì/14:00³«±é
2Éô 18:00³«¾ì/19:00³«±é
²ñ¾ì¡§Zepp Namba (OSAKA)
Åìµþ¸ø±é
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1Éô 13:00³«¾ì/14:00³«±é
2Éô 18:00³«¾ì/19:00³«±é
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda
»£±Æ¡¿·ë¾ëÂó¿Í ¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô