BLOODEST SAXOPHONE主催イベント、なかの綾をゲストに迎え開催決定
BLOODEST SAXOPHONEが、主催イベント『Snuck宇宙』を12月27日（金）に開催することを発表した。
関連記事：BLOODEST SAXOPHONEが壊した自分達の価値観、クリスタル・トーマスと共作を語る
スペシャルゲストとして、今年2度目となる女性シンガー”なかの綾”の出演が決定。
そして、今年6月に逝去した米国の黒人女性シンガー、JEWEL BROWNが2015年来日の際、来日記念盤として発売され、長らく入手困難だったBLOODEST SAXOPHONE feat. JEWEL BEOWN『ROLLER COASTER BOOGIE』の12inchアナログ盤がライブ会場限定で販売が開始。名曲カバー「KAIMONO BOOGIE」は勿論、CD未収録楽曲も収録された特別編集盤となっている。
＜ライブ情報＞
ブラサキpresents "Snuck宇宙"
2024年12月27日（金）BERTH ONE
open / start 18:30
Bloodest Saxophones show 19:30~
出演：
Bloodest Saxophone
＜SPECIAL GUEST＞
なかの綾
DJ：EZ, MIYAKO
LIVE DRAWING：早乙女道春
【エントランス】
テーブル席：\5000 w/2drink
スタンディング：\3000 w/1drink
+3000円でバッフェスタイル食べ放題&飲み放題もご利用頂けます
【ご予約】
電話：03-6722-6750 (BERTH ONE)
メール：bloodest.yoyaku@gmail.com
下記内容をお送りください。
・フルネームと人数
・テーブル席orスタンディング
※席に限りがありますので、ご相席をお願いする場合がございます。
BERTH ONE-バースワン http://www.berth1.tokyo
東京都港区海岸 2-7-103 Hi-NODE 2F（JR山手線・京浜東北線 浜松町駅 南口 徒歩9分/ゆりかもめ日の出駅 東口 徒歩4分）
＜リリース情報＞
ライヴ会場限定販売
BLOODEST SAXOPHONE feat. JEWEL BROWN / ROLLER COASTER BOOGIE
ロング・ヒットした話題の名盤「ROLLER COASTER BOOGIE」アナログレコード(12inch)盤。CD未収録楽曲収録。
=収録曲=
A面
1. GOODY GOODY
2. THATS A PRETTY GOOD LOVE
3. DARK SHADOWS
4. ONE MONKEY DONT STOP NO SHOW
5. LOVE ROLLER COASTER
6. AINT NOBODYS BUSINESS ※
B面
1. KAIMONO BOOGIE
2. WALK THAT WALK DADDY-O
3. DONT GO TO STRANGERS
4. CRAZY MAMBO
5. THE MORE YOU HURT ME ※
6. TWILIGHT TIME
※CDアルバム未収録楽曲
発売元：Mr. Daddy -O Records
販売価格：￥2700（税抜）
https://bloodest-saxophone.com
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スペシャルゲストとして、今年2度目となる女性シンガー”なかの綾”の出演が決定。
そして、今年6月に逝去した米国の黒人女性シンガー、JEWEL BROWNが2015年来日の際、来日記念盤として発売され、長らく入手困難だったBLOODEST SAXOPHONE feat. JEWEL BEOWN『ROLLER COASTER BOOGIE』の12inchアナログ盤がライブ会場限定で販売が開始。名曲カバー「KAIMONO BOOGIE」は勿論、CD未収録楽曲も収録された特別編集盤となっている。
ブラサキpresents "Snuck宇宙"
2024年12月27日（金）BERTH ONE
open / start 18:30
Bloodest Saxophones show 19:30~
出演：
Bloodest Saxophone
＜SPECIAL GUEST＞
なかの綾
DJ：EZ, MIYAKO
LIVE DRAWING：早乙女道春
【エントランス】
テーブル席：\5000 w/2drink
スタンディング：\3000 w/1drink
+3000円でバッフェスタイル食べ放題&飲み放題もご利用頂けます
【ご予約】
電話：03-6722-6750 (BERTH ONE)
メール：bloodest.yoyaku@gmail.com
下記内容をお送りください。
・フルネームと人数
・テーブル席orスタンディング
※席に限りがありますので、ご相席をお願いする場合がございます。
BERTH ONE-バースワン http://www.berth1.tokyo
東京都港区海岸 2-7-103 Hi-NODE 2F（JR山手線・京浜東北線 浜松町駅 南口 徒歩9分/ゆりかもめ日の出駅 東口 徒歩4分）
＜リリース情報＞
ライヴ会場限定販売
BLOODEST SAXOPHONE feat. JEWEL BROWN / ROLLER COASTER BOOGIE
ロング・ヒットした話題の名盤「ROLLER COASTER BOOGIE」アナログレコード(12inch)盤。CD未収録楽曲収録。
=収録曲=
A面
1. GOODY GOODY
2. THATS A PRETTY GOOD LOVE
3. DARK SHADOWS
4. ONE MONKEY DONT STOP NO SHOW
5. LOVE ROLLER COASTER
6. AINT NOBODYS BUSINESS ※
B面
1. KAIMONO BOOGIE
2. WALK THAT WALK DADDY-O
3. DONT GO TO STRANGERS
4. CRAZY MAMBO
5. THE MORE YOU HURT ME ※
6. TWILIGHT TIME
※CDアルバム未収録楽曲
発売元：Mr. Daddy -O Records
販売価格：￥2700（税抜）
https://bloodest-saxophone.com