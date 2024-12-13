『Mステ SUPER LIVE』全60組アーティスト＆楽曲発表【一覧】
27日午後5時から同11時10分まで放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』に出演する60組の全アーティストとパフォーマンス楽曲が解禁された。
【一覧】『Mステ SUPER LIVE』出演アーティスト
今年もアーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、白熱の生ライブを展開。一夜限りのスペシャルライブで2024年の年末の夜を彩る。
今回はデビュー35周年を迎える東京スカパラダイスオーケストラがゲストたちとコラボパフォーマンスすることも決定。渋谷龍太（SUPER BEAVER）とは「美しく燃える森」、aikoとは「Good Morning〜ブルー・デイジー」、Original Loveの田島貴男とは「めくれたオレンジ」のステージを届ける。
また、こっちのけんと「はいよろこんで」に、Da-iCEがコラボ参加することも決定。この日限りの特別なステージ見どころとなる。
■出演アーティスト（五十音順）
AI 「NAKAMA」「Story」
INI 「WMDA （Where My Drums At）」
aiko 「相思相愛」
あいみょん 「ラッキーカラー」「会いに行くのに」
ILLIT 「Magnetic」
新しい学校のリーダーズ 「Tokyo Calling」
ano 「許婚っきゅん」
いきものがかり [ドラマティックおいでよ」「風が吹いている」
Awich 「Are you serious?」
aespa 「Supernova」
XG 「WOKE UP」
Omoinotake 「幾億光年」
Kis-My-Ft2 「Curtain call」
King & Prince 「moooove!!」
Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」「オトノケ」
こっちのけんと×Da-iCE 「はいよろこんで」
ゴールデンボンバー 「女々しくて 2024流行語ver.」
Saucy Dog 「くせげ」
櫻坂46 「何歳の頃に戻りたいのか？」
三代目 J SOUL BROTERS 「Baby don't cry」
THE RAMPAGE 「24karats GOLD GENESIS」
JAEJOONG（ジェジュン） 「DEPARTURES」（globeカバー）
GENERATIONS 「エンドレス・ジャーニー」
SUPER EIGHT 「超∞メドレー」
SUPER BEAVER 「小さな革命」
SixTONES 「音色」
Stray Kids 「Chk Chk Boom -Japanese ver.-」
Snow Man 「SBY」「ブラザービート」
すずきまゆみ×清塚信也 「パート・オブ・ユア・ワールド」
Da-iCE 「I wonder」
東京スカパラダイスオーケストラ 「美しく燃える森 feat.渋谷龍太（SUPER BEAVER）」「銀河と迷路」「Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko」
「めくれたオレンジ feat.田島貴男」
Travis Japan 「BO$$Y」
なにわ男子 「Alpha」
Number_i 「INZM （Hyper Band ver.）」
NiziU 「AlwayS」（Mrs. GREEN APPLE大森元貴とコラボ）
乃木坂46 「歩道橋」
Vaundy 「風神」「花占い」「怪獣の花唄」
Perfume 「Cosmic Treat」
日向坂４６ 「君はハニーデュー」
B小町 「SHINING SONG」
BE:FIRST 「Masterplan」
FRUITS ZIPPER 「わたしの一番かわいいところ」
BOYNEXTDOOR 「Earth, Wind & Fire（Japanese Ver.）」
MY FIRST STORY×HYDE 「夢幻」
マカロニえんぴつ 「忘レナ唄」
ME:I 「Click」
三浦大知 「心拍音」
MISAMO 「NEW LOOK」「Identity」
Mrs. GREEN APPLE 「アポロドロス」「ライラック」「コロンブス」「ビターバカンス」
屋比久知奈＆尾上松也 「モアナと伝説の海2」メドレー
ゆず 「栄光の架橋」
RIIZE 「Lucky」
L'Arc〜en〜Ciel 「HONEY」「YOU GOTTA RUN」
【一覧】『Mステ SUPER LIVE』出演アーティスト
今年もアーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、白熱の生ライブを展開。一夜限りのスペシャルライブで2024年の年末の夜を彩る。
今回はデビュー35周年を迎える東京スカパラダイスオーケストラがゲストたちとコラボパフォーマンスすることも決定。渋谷龍太（SUPER BEAVER）とは「美しく燃える森」、aikoとは「Good Morning〜ブルー・デイジー」、Original Loveの田島貴男とは「めくれたオレンジ」のステージを届ける。
■出演アーティスト（五十音順）
AI 「NAKAMA」「Story」
INI 「WMDA （Where My Drums At）」
aiko 「相思相愛」
あいみょん 「ラッキーカラー」「会いに行くのに」
ILLIT 「Magnetic」
新しい学校のリーダーズ 「Tokyo Calling」
ano 「許婚っきゅん」
いきものがかり [ドラマティックおいでよ」「風が吹いている」
Awich 「Are you serious?」
aespa 「Supernova」
XG 「WOKE UP」
Omoinotake 「幾億光年」
Kis-My-Ft2 「Curtain call」
King & Prince 「moooove!!」
Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」「オトノケ」
こっちのけんと×Da-iCE 「はいよろこんで」
ゴールデンボンバー 「女々しくて 2024流行語ver.」
Saucy Dog 「くせげ」
櫻坂46 「何歳の頃に戻りたいのか？」
三代目 J SOUL BROTERS 「Baby don't cry」
THE RAMPAGE 「24karats GOLD GENESIS」
JAEJOONG（ジェジュン） 「DEPARTURES」（globeカバー）
GENERATIONS 「エンドレス・ジャーニー」
SUPER EIGHT 「超∞メドレー」
SUPER BEAVER 「小さな革命」
SixTONES 「音色」
Stray Kids 「Chk Chk Boom -Japanese ver.-」
Snow Man 「SBY」「ブラザービート」
すずきまゆみ×清塚信也 「パート・オブ・ユア・ワールド」
Da-iCE 「I wonder」
東京スカパラダイスオーケストラ 「美しく燃える森 feat.渋谷龍太（SUPER BEAVER）」「銀河と迷路」「Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko」
「めくれたオレンジ feat.田島貴男」
Travis Japan 「BO$$Y」
なにわ男子 「Alpha」
Number_i 「INZM （Hyper Band ver.）」
NiziU 「AlwayS」（Mrs. GREEN APPLE大森元貴とコラボ）
乃木坂46 「歩道橋」
Vaundy 「風神」「花占い」「怪獣の花唄」
Perfume 「Cosmic Treat」
日向坂４６ 「君はハニーデュー」
B小町 「SHINING SONG」
BE:FIRST 「Masterplan」
FRUITS ZIPPER 「わたしの一番かわいいところ」
BOYNEXTDOOR 「Earth, Wind & Fire（Japanese Ver.）」
MY FIRST STORY×HYDE 「夢幻」
マカロニえんぴつ 「忘レナ唄」
ME:I 「Click」
三浦大知 「心拍音」
MISAMO 「NEW LOOK」「Identity」
Mrs. GREEN APPLE 「アポロドロス」「ライラック」「コロンブス」「ビターバカンス」
屋比久知奈＆尾上松也 「モアナと伝説の海2」メドレー
ゆず 「栄光の架橋」
RIIZE 「Lucky」
L'Arc〜en〜Ciel 「HONEY」「YOU GOTTA RUN」