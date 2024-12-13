¡ÖÀ®Ä¹Êª¸ì¤¬¤·¤ó¤É¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡×¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ÇòÀîº°»Ò¤¬¿·ºî¤ÇÉÁ¤¯¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê¼«Ê¬¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÊýË¡¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
Îß·×130ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤ºî¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÇòÀîº°»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÇòÀî¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎ¶½÷¤Î²ÇÆþ¤ê Ä¥²ÈÏ°²ø°Ûëý¡Ù¤¬11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
Amazon¤Ç¡ØÎ¶½÷¤Î²ÇÆþ¤ê Ä¥²ÈÏ°²ø°Ûëý¡Ù¤ò¸«¤ë
¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÇòÀî¤µ¤ó¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¡¢ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ØÎ¶½÷¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢Îø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ø´ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀîº°»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÇòÀî¡Ë¡§¤¤¤Ä¤«Ãæ²Ú¥Û¥é¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ûÌÚÍý±§¤µ¤ó¤ä°²²Ö¸ø±à¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤¾¤¯¤¾¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Û¥é¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¥ª¥«¥ë¥È¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í©Îî¤äUFO¤ÎÏÃ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â½ñ¤¯¤Î¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÁ¼Ì¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢·ëº§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¾®Àâ¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢´Ø·¸À¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤òÄÉ¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£
¡½¡½¤È¤Ë¤«¤¯ÉÂ¼å¤Ê¡¢¹ë¾¦¤ÎËöÂ©»Ò¡¦琬·½¤¬¡¢Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ»»Î¤«¤é±ïÃÌ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢Î¶²¦¤Î·ì¤ò°ú¤¯Æ»»Î¤ÎÌ¼¡¦¾®Ç«¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇòÀî¡§Ãæ¹ñ¤Î²ø´ñ¾®Àâ¤Ë¡¢Î¶½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÊª¸ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î·è¤á¤¿µöº§¡Ê¤¤¤¤¤Ê¤º¤±¡Ë¤È¤«¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤È¤«¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Þ¤¸¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹¥¤¤Ç¡£ºÇ½é¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡À¸³è¤Î¤¦¤¨¤Ç¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¤¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¤·¤¤¿¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¤Î·ëº§¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÛÎàº§°ùëý¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Â¾¼Ô¤È¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Ç«¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤«¤é¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇòÀî¡§Èà½÷¤¬±À¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ÇÆþ¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£琬·½¤¬¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Í¥ÃË¤È¤¤¤¦¤Î¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®Ç«¤Ï¥Ä¥ó¥±¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Í¤Ã¤«¤¨¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È¡£¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢°Õ³°¤ÈÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Í©µ´¡Ê»à¼Ô¤ÎÎî¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦琬·½¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÄÉ¤¤Ê§¤¦¤Î¤ËÍë¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¿Í´Ö³¦¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¼é¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»þÂåÃÙ¤ì¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤ê¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇòÀî¡§¿Í´Ö¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Ç«¤Ï¡¢Î¶¤Ç¤â¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤È¾Ã¼¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¤º¤Ã¤È¸ÉÆÈ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£琬·½¤È¤Î·ëº§¤Ë¾è¤êµ¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÊ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤é¾®Ç«¤ÏÂ¾¤Ë¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ËÌÌÅÝ¤¬¤Õ¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤â¤¤¤ä¤À¤·Ã×¤·Êý¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½琬·½¤â¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÌñ²ð¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾®Ç«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢µß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î¶½÷¤Ç¤¢¤ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢È¾Ã¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎÏ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¤Î¤À¤È¡Ä¡Ä¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆÃÊÌ½¨¤Ç¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤âµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÇòÀî¡§»ä¼«¿È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÓ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¤Ö¤ó¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿È¤ÎÄø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾®Ç«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´°àú¤ÊÎ¶¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢琬·½¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¼«¿®¤ò¤â¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¤Î²áÄø¡¢琬·½¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¤ï¤ê¤È¤ª¤½¤í¤·¤¤Í©µ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇòÀî¡§¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÉÝ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£°¿Í¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤È»à¤Î¶³¦¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÅ²ø¤À¤ÈÊÌ¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Ç«¤¬Î¶¤È¿Í¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿Í³Ê¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í©µ´¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò½±¤¦¡£²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÑÍÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢琬·½¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ëÍöË§¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À³Ê¤ÎÍ©µ´¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡£
ÇòÀî¡§º¨¤ß¤¬¶¯¤¯¤Æ¤â¤¹¤ë¤Ã¤ÈÀ®Ê©¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê»ö¸Î»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢°Õ¼±¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤Æ±åÎî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¿ÈÆâ¤Ë¡¢¥ì¥Ó¡¼¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¸¸³Ð¤ä¸¸Ä°¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ³Ê¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²¿¤«¤Ë¤È¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤º¤ì¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¿Í¤Ë¤»¤è¡¢Î¶¤Ë¤»¤è¡¢Ë¾¤ó¤À¤È¤ª¤ê¤Ë¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍöË§¤¬Ì¤Îý¤ò»Ä¤¹½÷À¤È¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ëº£¤âÄÌ¤¸¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀî¡§°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍöË§¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢»²¹ÍÊ¸¸¥¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Åâ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢°Å»¦¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ò±Ó¤ó¤À»í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä»à¤Ì¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÏÀª¤¤¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢µ¸Ï°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°Å»¦¤ò¤·¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£ÑëÆáÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¸Ï°¤Î½÷À¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£½÷À¤ËÍöË§¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢À¸¤È»à¤Î¶ÌÜ¤ò±Û¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ê¤¢¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ñ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¤âÃæ²ÚÉ÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇòÀî¡§²¬ËÜåºÆ²¤¬ËÝÌõ¤·¤¿¡ØÃæ¹ñ²ø´ñ¾®Àâ½¸¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÂèÆó³°¹ñ¸ì¤ËÃæ¹ñ¸ì¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÊ¸³Ø¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤Ö¤óÀ¤³¦»Ë²»ÃÔ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ï¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡琬·½¤ÏÀ®ÅÔ¿ï°ì¤Î¹âµéÎ¹´Û¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅ¡Å¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ó³ÖÃÏ¤«¤é¾¦Çä¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÒ¾¦¤¬¼ç¤Ê½ÉÇñµÒ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÊÊª¤òÍÂ¤«¤ëÁÒ¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãç²ð¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍöË§¤ÎÀßÄê¤·¤«¤ê¡¢Ä´¤Ù¤Æ¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÊ¸²½¤¬¡¢ºîÃæ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶³¦¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤ËÉ×ÉØ¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÇòÀî¡§É×ÉØ¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉ×¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ÍÏ»»þÃæ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Î°ã¤¦Â¾¿Í¤¬¡¢ËèÆü¡¢²¿Ç¯¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤È¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÊä¤¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤·¤¢¤¦¡¢´ó¤êÅº¤¤¤¢¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾¯½÷¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¾®Ç«¤ò¡¢琬·½¤¬Âº½Å¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÉ×ÉØ¤é¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢º£ºî¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòÀî¡§¤¤¤¯¤éÀÎ¤ÎÏÃ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±ð¤Ã¤Ý¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢琬·½¤âºÇ½é¤Ï»Ò¼éµ¤Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¿®Íê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Æó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÅ··¼¤¬¤¯¤À¤ë¤è¤¦¤Ë³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æó¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÎø¤¬»Ï¤Þ¤ëÉ×ÉØ¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Îø°¦¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶¾ð¤Ç·Ò¤¬¤ëÉ×ÉØ¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÆó¿Í¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÆó¿Í¤¬²ò·è¤¹¤ëÍ©µ´¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÇòÀî¡§¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤â¤·µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¡¢ÆÉ¼ÔÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÀ±³¤¼Ò¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï½é¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï·Á¼°¤âÃÍÃÊ¤â¤ä¤ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÎ©²Ö¤â¤â¡¢»£±Æ¡áÀî¸ý½¡Æ»