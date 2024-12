Jリーグは13日、2025シーズンの年間対戦カードを発表した。J1リーグは来年2月14日に ガンバ大阪 vs.セレッソ大阪の“大阪ダービー”で幕を開け、最終節は12月6日に行われる。今季2連覇を達成したヴィッセル神戸は、開幕戦で浦和レッズとホームで戦う。昇格組では、J2王者の清水エスパルスが敵地で東京ヴェルディと対決。昨季J1昇格プレーオフ決勝(1-1のドローに終わり、年間順位で上回る東京VがJ1昇格)の再現カードとなる。

また、1年でのJ1復帰を果たした横浜FCはFC東京、初昇格のファジアーノ岡山は京都サンガF.C.と対戦。いずれも本拠地での開幕戦となる。以下、2025シーズンのJ1リーグ全日程第1節2月14日(金)G大阪 vs C大阪2月15日(土)or2月16日(日)東京V vs 清水町田 vs 広島川崎F vs 名古屋横浜FM vs 新潟横浜FC vs FC東京湘南 vs 鹿島神戸 vs 浦和岡山 vs 京都福岡 vs 柏第2節2月22日(土)or2月23日(日)鹿島 vs 東京V柏 vs 川崎FFC東京 vs 町田横浜FC vs 岡山清水 vs 新潟名古屋 vs 神戸京都 vs 浦和G大阪 vs 福岡C大阪 vs 湘南広島 vs 横浜FM第3節2月26日(水)鹿島 vs 新潟柏 vs C大阪FC東京 vs 名古屋町田 vs 東京V横浜FM vs 横浜FC湘南 vs 浦和清水 vs 広島神戸 vs 京都岡山 vs G大阪福岡 vs 川崎F第4節3月1日(土)or3月2日(日)鹿島 vs FC東京浦和 vs 柏東京V vs G大阪川崎F vs 京都横浜FM vs 湘南新潟 vs C大阪名古屋 vs 町田神戸 vs 福岡岡山 vs 清水広島 vs 横浜FC第5節3月8日(土)or3月9日(日)浦和 vs 岡山柏 vs 鹿島FC東京 vs 湘南横浜FC vs 町田新潟 vs 東京V京都 vs 福岡G大阪 vs 清水C大阪 vs 名古屋川崎F vs 横浜FM神戸 vs 広島※ACLE 2024-25ラウンド16に出場するクラブの試合は4月9日(水)に開催する可能性あり※ACLE 2024-25ラウンド16、ACL2 2024-25準々決勝に出場するクラブの試合は7月2日(水)に開催する可能性あり第6節3月15日(土)or3月16日(日)鹿島 vs 浦和東京V vs 名古屋町田 vs 新潟横浜FM vs G大阪横浜FC vs C大阪湘南 vs 神戸清水 vs 京都岡山 vs 川崎F広島 vs 柏福岡 vs FC東京第7節3月28日(金)C大阪 vs 浦和3月29日(土)or3月30日(日)鹿島 vs 神戸柏 vs 東京VFC東京 vs 川崎F新潟 vs G大阪清水 vs 湘南名古屋 vs 横浜FC京都 vs 広島岡山 vs 横浜FM福岡 vs 町田第8節4月2日(水)浦和 vs 清水東京V vs FC東京川崎F vs 湘南横浜FC vs 神戸新潟 vs 福岡名古屋 vs 横浜FM京都 vs 柏G大阪 vs 町田C大阪 vs 岡山広島 vs 鹿島第9節4月5日(土)or4月6日(日)鹿島 vs 京都柏 vs G大阪町田 vs 川崎F横浜FM vs 東京V横浜FC vs 清水湘南 vs 名古屋神戸 vs 新潟岡山 vs FC東京広島 vs C大阪福岡 vs 浦和第10節4月12日(土)or4月13日(日)FC東京 vs 柏東京V vs 神戸町田 vs 浦和新潟 vs 横浜FC清水 vs 川崎F京都 vs 湘南G大阪 vs 名古屋C大阪 vs 鹿島広島 vs 岡山福岡 vs 横浜FM第11節4月19日(土)or4月20日(日)浦和 vs 横浜FM川崎F vs 東京V横浜FC vs G大阪湘南 vs 柏新潟 vs 京都清水 vs 福岡名古屋 vs 広島C大阪 vs FC東京神戸 vs 町田岡山 vs 鹿島第12節4月25日(金)or4月26日(土)鹿島 vs 名古屋浦和 vs 広島柏 vs 新潟FC東京 vs G大阪東京V vs C大阪町田 vs 湘南京都 vs 横浜FC福岡 vs 岡山横浜FM vs 清水神戸 vs 川崎F※ACLE 2024-25準々決勝以降に出場するクラブの試合は4月16日(水)に開催する可能性あり第13節4月29日(火)FC東京 vs 清水横浜FC vs 鹿島湘南 vs 福岡名古屋 vs 柏G大阪 vs 京都C大阪 vs 町田岡山 vs 東京V広島 vs 新潟川崎F vs 浦和横浜FM vs 神戸※ACLE 2024-25準々決勝以降に出場するクラブの試合は5月21日(水)に開催する可能性あり第14節5月3日(土)鹿島 vs 町田浦和 vs 東京V新潟 vs FC東京清水 vs 名古屋京都 vs C大阪G大阪 vs 湘南広島 vs 福岡川崎F vs 横浜FC横浜FM vs 柏神戸 vs 岡山※ACLE 2024-25準々決勝以降に出場するクラブの試合は5月14日(水)、5月28日(水)に開催する可能性あり第15節5月6日(火)or5月7日(水)浦和 vs G大阪柏 vs 清水東京V vs 横浜FC町田 vs 京都湘南 vs 広島名古屋 vs 岡山福岡 vs 鹿島川崎F vs 新潟横浜FM vs FC東京神戸 vs C大阪※ACLE 2024-25準々決勝以降に出場するクラブの試合は6月25日(水)に開催する可能性あり第16節5月10日(土)or5月11日(日)鹿島 vs 川崎F柏 vs 岡山FC東京 vs 神戸東京V vs 湘南横浜FC vs 福岡新潟 vs 浦和清水 vs 町田京都 vs 名古屋G大阪 vs 広島C大阪 vs 横浜FM第17節5月17日(土)or5月18日(日)鹿島 vs 清水浦和 vs FC東京町田 vs 柏川崎F vs C大阪横浜FM vs 京都湘南 vs 横浜FC神戸 vs G大阪岡山 vs 新潟福岡 vs 名古屋広島 vs 東京V※ACL2 2024-25決勝に出場するクラブの試合は6月25日(水)に開催する可能性あり第18節5月24日(土)or5月25日(日)FC東京 vs 広島東京V vs 京都川崎F vs G大阪横浜FM vs 鹿島横浜FC vs 柏新潟 vs 湘南清水 vs 神戸名古屋 vs 浦和C大阪 vs 福岡岡山 vs 町田第19節5月31日(土)or6月1日(日)浦和 vs 横浜FC柏 vs 神戸町田 vs 横浜FM湘南 vs 岡山名古屋 vs 新潟京都 vs FC東京G大阪 vs 鹿島C大阪 vs 清水広島 vs 川崎F福岡 vs 東京V第20節6月14日(土)or6月15日(日)鹿島 vs 広島FC東京 vs C大阪東京V vs 柏横浜FC vs 川崎F湘南 vs 町田新潟 vs 横浜FM清水 vs G大阪神戸 vs 名古屋岡山 vs 福岡浦和 vs 京都※クラブW杯2025に出場するクラブの試合は4月16日(水)に開催する可能性あり第21節6月21日(土)or6月22日(日)柏 vs 京都町田 vs 鹿島川崎F vs 神戸横浜FM vs 岡山横浜FC vs 広島名古屋 vs 清水G大阪 vs FC東京C大阪 vs 東京V福岡 vs 新潟浦和 vs 湘南※クラブW杯2025に出場するクラブの試合は7月23日(水)に開催する可能性あり第22節6月28日(土)or6月29日(日)鹿島 vs 岡山FC東京 vs 横浜FC東京V vs 川崎F湘南 vs 横浜FM新潟 vs 町田清水 vs 柏京都 vs G大阪広島 vs 名古屋福岡 vs 神戸浦和 vs C大阪※クラブW杯2025に出場するクラブの試合は5月28日(水)に開催する可能性あり第23節7月5日(土)柏 vs FC東京町田 vs 清水川崎F vs 鹿島横浜FC vs 横浜FM名古屋 vs 東京V京都 vs 新潟C大阪 vs G大阪神戸 vs 湘南岡山 vs 広島浦和 vs 福岡※クラブW杯2025に出場するクラブの試合は7月26日(土)、7月27日(日)に開催する可能性あり第24節7月19日(土)or7月20日(日)or7月21日(月)鹿島 vs 柏FC東京 vs 浦和東京V vs 町田横浜FM vs 名古屋湘南 vs C大阪新潟 vs 広島清水 vs 横浜FCG大阪 vs 川崎F岡山 vs 神戸福岡 vs 京都第25節8月9日(土)or8月10日(日)or8月11日(月)柏 vs 湘南FC東京 vs 鹿島東京V vs 横浜FM町田 vs 神戸川崎F vs 福岡横浜FC vs 浦和名古屋 vs 京都G大阪 vs 岡山C大阪 vs 新潟広島 vs 清水第26節8月16日(土)or8月17日(日)鹿島 vs 福岡浦和 vs 名古屋町田 vs C大阪湘南 vs FC東京新潟 vs 川崎F清水 vs 横浜FM京都 vs 東京V神戸 vs 横浜FC岡山 vs 柏広島 vs G大阪第27節8月22日(金)柏 vs 浦和8月23日(土)or8月24日(日)FC東京 vs 京都東京V vs 広島横浜FM vs 町田新潟 vs 鹿島名古屋 vs 川崎FG大阪 vs 横浜FCC大阪 vs 神戸岡山 vs 湘南福岡 vs 清水第28節8月30日(土)or8月31日(日)浦和 vs 新潟柏 vs 福岡川崎F vs 町田横浜FC vs 東京V湘南 vs G大阪清水 vs 鹿島名古屋 vs FC東京京都 vs 岡山C大阪 vs 広島神戸 vs 横浜FM第29節9月13日(土)or9月14日(日)or9月15日(月)鹿島 vs 湘南FC東京 vs 東京V町田 vs 横浜FC横浜FM vs 川崎F新潟 vs 清水G大阪 vs 浦和神戸 vs 柏岡山 vs 名古屋広島 vs 京都福岡 vs C大阪第30節9月20日(土)浦和 vs 鹿島東京V vs 岡山川崎F vs FC東京横浜FM vs 福岡横浜FC vs 新潟名古屋 vs 湘南京都 vs 清水C大阪 vs 柏広島 vs 神戸町田 vs G大阪※ACLE 2025-26、ACL2 2025-26に出場するクラブの試合は8月20日(水)に開催する可能性あり第31節9月23日(火)鹿島 vs C大阪柏 vs 広島FC東京 vs 福岡湘南 vs 川崎F新潟 vs 名古屋清水 vs 浦和京都 vs 町田G大阪 vs 横浜FM神戸 vs 東京V岡山 vs 横浜FC第32節9月27日(土)or9月28日(日)FC東京 vs 横浜FM東京V vs 浦和町田 vs 岡山川崎F vs 柏横浜FC vs 湘南名古屋 vs 鹿島G大阪 vs 新潟C大阪 vs 京都神戸 vs 清水福岡 vs 広島第33節10月3日(金)湘南 vs 東京V10月4日(土)or10月5日(日)鹿島 vs G大阪浦和 vs 神戸柏 vs 横浜FM新潟 vs 岡山清水 vs FC東京名古屋 vs C大阪京都 vs 川崎F広島 vs 町田福岡 vs 横浜FC第34節10月18日(土)or10月19日(日)東京V vs 新潟町田 vs 福岡川崎F vs 清水横浜FM vs 浦和横浜FC vs 名古屋湘南 vs 京都G大阪 vs 柏神戸 vs 鹿島岡山 vs C大阪広島 vs FC東京第35節10月25日(土)or10月26日(日)浦和 vs 町田柏 vs 横浜FCFC東京 vs 岡山横浜FM vs 広島新潟 vs 神戸清水 vs 東京V名古屋 vs G大阪京都 vs 鹿島C大阪 vs 川崎F福岡 vs 湘南第36節11月8日(土)or11月9日(日)鹿島 vs 横浜FC柏 vs 名古屋東京V vs 福岡町田 vs FC東京川崎F vs 岡山湘南 vs 新潟清水 vs C大阪京都 vs 横浜FMG大阪 vs 神戸広島 vs 浦和第37節11月30日(日)東京V vs 鹿島町田 vs 名古屋川崎F vs 広島横浜FM vs C大阪横浜FC vs 京都湘南 vs 清水新潟 vs 柏神戸 vs FC東京岡山 vs 浦和福岡 vs G大阪第38節12月6日(土)鹿島 vs 横浜FM浦和 vs 川崎F柏 vs 町田FC東京 vs 新潟清水 vs 岡山名古屋 vs 福岡京都 vs 神戸G大阪 vs 東京VC大阪 vs 横浜FC広島 vs 湘南