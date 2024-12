くりーむパンを中心に、お手土産に最適な和菓子などを販売している「八天堂店舗」から、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」デザインのベーカリーが登場。

持ち歩きしたくなるかわいい「5個入り保冷バッグセット」も登場する「くりーむパンチーズケーキ風」が数量限定で販売されます☆

八天堂店舗 ディズニー『ミッキーマウス』デザイン「くりーむパンチーズケーキ風」

発売日:2024年12月15日(日)より

ラインナップ:

くりーむパンチーズケーキ風価格:1個400円(税込)5個入り保冷バッグセット(ステッカー付)価格:3,000円(税込)内容:くりーむパンチーズケーキ風5個、ステッカー※八天堂オンラインショップでの販売はありません

販売店舗:八天堂店舗(国内常設※そごう横浜店、そごう広島店、みはら神明の里店を除く)

八天堂店舗から、くりーむパンなのに「チーズケーキ」のような味わいを楽しめる「くりーむパンチーズケーキ風」が登場。

パッケージには、その意外性を表現したポップでカワイイ驚いた表情の「ミッキーマウス」がデザインされています。

「くりーむパンチーズケーキ風」は、しっとりふんわり柔らかな生地の中に入れた、なめらかでくちどけの良い固さ違いの2層のチーズクリームが美味しさのポイント。

コクのあるクリームチーズを使用し、固さ違いで中心に柔らかいチーズクリームを入れることで、とろっととろけるチーズケーキのような食感と味わいに仕上げられています。

また、5個入り保冷バッグセットはパッケージと同じ名刺サイズのステッカー付きでラインナップ。

くりーむパンを味わった後に、保冷バッグはランチのおともに、名刺サイズのステッカーはスマホケースに入れたり様々なシーンで利用できる他、プレゼントや年末年始のお手土産としてもおすすめです☆

ポップでカワイイ驚いた表情の『ミッキーマウス』をデザインしたくりーむパンチーズケーキ風。

八天堂店舗の『ミッキーマウス』デザイン「くりーむパンチーズケーキ風」は、2024年12月15日より販売開始です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーの驚いた表情がかわいい!八天堂店舗 ディズニー『ミッキーマウス』デザイン「くりーむパンチーズケーキ風」 appeared first on Dtimes.