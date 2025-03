栄養士が教える！「コスパ」がよい鍋野菜とその活用法

■えのき

年間を通じて手に入るえのきは、食物繊維が多く、低カロリーでダイエットにぴったりの食材です。噛みごたえもあるので、満足感も得やすいのが特徴です。

《おすすめの食べ方》

キムチ鍋+えのき

キムチの乳酸菌は、腸内の善玉菌の働きを助け、腸内環境の改善に効果的です。また、えのきをはじめ、きのこ類に含まれる食物繊維は低カロリーで食事のカサを増やせるため、満足感を得る工夫としてもおすすめです。さらに便通をよくしたり、脂質や糖質の排出に役立つほか、腸内細菌のエサにもなります。

■ニラ

ニラは、ビタミンA(β-カロテン)・ビタミンC・ビタミンEが豊富な緑黄色野菜です。しゃきしゃきとしていて食べごたえがあり、餃子やつくねなどに混ぜ込んでもよく合います。ニラたっぷりのつくね・餃子をニラ鍋に加えると、さらに余さずニラを使い切ることができます。

《おすすめの食べ方》

豚しゃぶ+ニラ

豚肉には、糖質をエネルギーに変えるのを助けるビタミンB1が豊富です。ビタミンB1は、ニラなどの香りのもとであるアリシンと一緒に摂ることで働きが高まります。アリシンは、にんにくにも含まれているので、にんにくを薬味や風味付けに使うのもおすすめです。

季節や気候によって野菜の価格は変わります。これらの野菜以外にもその時にお得な野菜を組み合わせ、うれしい効果が得られる鍋料理を試してみてくださいね。

【参考・参照】

本記事は、2016年11月に公開した記事を再編集しました。(2024年12月11日)

「あすけんダイエット - 栄養士が無料であなたのダイエットをサポート(www.asken.jp)」

[文:あすけん 管理栄養士 公開日:2024年12月12日]

