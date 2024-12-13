»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤â¡Ä¡ÄÂçÀèÇÚÁê¼ê¤Ë»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ª¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¿ý»Î¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö ÆÃÂçÀèÀ©ÃÆ¤ËÂçÀ¼±ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ó³ÐÀÃ¡ª¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¿ý»Î¤¬½½Ê¬¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤¹°ì·â¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×12·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬·è¤á¤¿ÂçÀèÇÚÁê¼ê¤Î¶¯ÎõÃÆ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤ëÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÀÜ¼Ì¡Ë
¡¡¤³¤ÎÂî¤ÏÅì²È¤«¤éTEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢ÃæÅÄ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ä¡£Çë¸¶¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤í¤¦¤Ï¤«¤Ä¤ÆËã¿ý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Õ¾¢¤À¡£¤¤¤Ä¤«Ä¶¤¨¤ë¤Ù¤°ÎÂç¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ÃæÅÄ¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÇ×¤ò°®¤ë¡£
¡¡Åì2¶É¡¢ÃæÅÄ¤Ï6½äÌÜ¤Ë¥É¥é9º÷¤ò½Å¤Í¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡£10½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢5¡¦8º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£Æþ¤êÌÜ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤°ìÇÖ¸ý³ÎÄê¤ÎÇ×¡£5200ÅÀ¤Î¥À¥Þ¥Æ¥ó¤È¤¹¤ëÁªÂò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃæÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¸«¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤¿¤í¤¦¤À¡£»ÕÄïÂÐ·è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤âÍè¤¿¡ª¡×¡ÖÃæÅÄ¤³¤ì¤Ï¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆóËü¤ò¥¢¥ó¥«¥ó¡£¿·¥É¥é¤Ï6º÷¤Ç1Ëç¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÔ¤Á¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ¤Î¼ê¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¶·¤Î¾®ÎÓÌ¤º»¤â¡Ö¤É¤¦¤À¥ê¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡ª¡©¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¡ª¡×¤È¶ÛÇ÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥â¤ÇÌµ»ö¤Ë¥¢¥¬¥ê¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦°ìÇÖ¸ý¡¦¥É¥é3¡¦Î¢¥É¥é1¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀèÇÚ¤òÁê¼ê¤Ë·è¤á¤¿Âç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤ó¡ª¡ª¡×¡ÖM¥ê¡¼¥°¤ÏÃæÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ó¶¯¤¤¡ª¡ª¡ª¤½¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ó¡ª¤«¤Ê¤ê¤ó¡ª¡×¤È³åºÓ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ò¥È¥Ã¥×¤ÈÈùº¹¤Î2ÃåÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ËÇë¸¶¤ÎËþ´Ó¥Ä¥â¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ìÀË¤·¤¯¤â3Ãå¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë