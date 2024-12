■壮大な演出と共に幕開け

【モデルプレス=2024/12/13】DJアラン・ウォーカー(Alan Walker)が11日、東京ガーデンシアターにて「WALKERWORLD ASIA TOUR PT.供廚瞭本公演を開催。迫力あるパフォーマンスで、約7,500人の観客を熱狂の渦に包み込んだ。アランのトレードマークである黒いマスクやフードを被った“Walkers”が多数来場し、開演前から盛り上がりを見せた会場。

■圧巻の演出で観客を魅了

■2名のゲストボーカルがステージを彩り、フィナーレは「Faded」

ステージ上にはDJブースを取り囲む多数のオブジェが配置。壮大なOvertureが終わり、WALKERWORLDの映像と共にアランが登場すると、ボルテージが上がった。黄色い歓声と盛大な拍手の中、「Move Your Body」「Dreamer」「Lovesick」などのヒット曲を披露。時折マイクを持って観客を扇動するアランに、思い思いの方法で応じる観客によって、熱狂と共に幕を開けた。開催告知にあった「楽曲のビートに合わせて踊る光の海」という表現そのままに、無数のレーザーで埋め尽くされた会場に呼応する数々の楽曲。アランの楽曲と壮大なビジュアル・ライティングが融合したステージは、まさに”一夜限り”の特別なステージに。ミドルからアップテンポまで、様々な色の楽曲に対して、まるで生き物のように縦横無尽に動くステージ演出に、観客の目は釘付けとなった。さらに、SPボーカリストとしてSofiloud、Robin Packalenの2名が登場し、コラボレーションで楽曲を披露するサプライズも。「Legends Never Die」「All Falls Down」はSofiloud & Robin Packalenのツインボーカルにて披露し、洗練されたハーモニーに会場が酔いしれた。終盤に差し掛かり、世界的ヒット曲である「Faded」のイントロが流れると、満員となった会場はこの日一番の熱気に。アランの「Put your hands up!」のコールに応じた7,500人の観客がレスポンスで会場を揺らした。最後のOutroが流れると、感涙するファンたちの鳴り止まない拍手の中、ステージは閉幕となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】