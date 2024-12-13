¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢Åìµþ¸ø±é¡È°ìÌë¸Â¤ê¡É¤Î±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸ ¡ÖFaded¡×¤ÇÀ¹Âç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ã¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/13¡ÛDJ¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡ÊAlan Walker¡Ë¤¬11Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡ÖWALKERWORLD ASIA TOUR PT.¶¡×¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Ìó7,500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢Åìµþ¸ø±é¡È°ìÌë¸Â¤ê¡É¤Î±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¥¢¥é¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤¿¡ÈWalkers¡É¤¬Â¿¿ôÍè¾ì¤·¡¢³«±éÁ°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿²ñ¾ì¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤ÏDJ¥Ö¡¼¥¹¤ò¼è¤ê°Ï¤àÂ¿¿ô¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÇÛÃÖ¡£ÁÔÂç¤ÊOverture¤¬½ª¤ï¤ê¡¢WALKERWORLD¤Î±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¥¢¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
²«¿§¤¤´¿À¼¤ÈÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¡¢¡ÖMove Your Body¡×¡ÖDreamer¡×¡ÖLovesick¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¡£
»þÀÞ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤òÀðÆ°¤¹¤ë¥¢¥é¥ó¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÊýË¡¤Ç±þ¤¸¤ë´ÑµÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®¶¸¤È¶¦¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£
³«ºÅ¹ðÃÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö³Ú¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¸÷¤Î³¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¡£
¥¢¥é¥ó¤Î³Ú¶Ê¤ÈÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É°ìÌë¸Â¤ê¡É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£
¥ß¥É¥ë¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Î³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SP¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆSofiloud¡¢Robin Packalen¤Î2Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£
¡ÖLegends Never Die¡×¡ÖAll Falls Down¡×¤ÏSofiloud & Robin Packalen¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤ÆÈäÏª¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë²ñ¾ì¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖFaded¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÇ®µ¤¤Ë¡£
¥¢¥é¥ó¤Î¡ÖPut your hands up¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿7,500¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎOutro¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢´¶ÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤ÎÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÊÄËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢Åìµþ¸ø±é¡È°ìÌë¸Â¤ê¡É¤Î±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¢£ÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤È¶¦¤ËËë³«¤±
¥¢¥é¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤¿¡ÈWalkers¡É¤¬Â¿¿ôÍè¾ì¤·¡¢³«±éÁ°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿²ñ¾ì¡£
²«¿§¤¤´¿À¼¤ÈÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¡¢¡ÖMove Your Body¡×¡ÖDreamer¡×¡ÖLovesick¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¡£
»þÀÞ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤òÀðÆ°¤¹¤ë¥¢¥é¥ó¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÊýË¡¤Ç±þ¤¸¤ë´ÑµÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®¶¸¤È¶¦¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¢£°µ´¬¤Î±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»
³«ºÅ¹ðÃÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö³Ú¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¸÷¤Î³¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¡£
¥¢¥é¥ó¤Î³Ú¶Ê¤ÈÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É°ìÌë¸Â¤ê¡É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£
¥ß¥É¥ë¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Î³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ï¡ÖFaded¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢SP¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆSofiloud¡¢Robin Packalen¤Î2Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£
¡ÖLegends Never Die¡×¡ÖAll Falls Down¡×¤ÏSofiloud & Robin Packalen¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤ÆÈäÏª¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë²ñ¾ì¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖFaded¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÇ®µ¤¤Ë¡£
¥¢¥é¥ó¤Î¡ÖPut your hands up¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿7,500¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎOutro¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢´¶ÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤ÎÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÊÄËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û