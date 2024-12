東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」のバーラウンジ「silva(シルバ)」にて、ストロベリーアフタヌーンティーの第2弾を開催!

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」Strawberry×Chocolate Afternoon Tea(ストロベリー×チョコレートアフタヌーンティー)

価格:5,200円(税・サ込)

提供期間:2025年1月29日(水)〜3月17日(月)

提供時間:11:00〜17:00

場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva(シルバ)」にて、ストロベリーアフタヌーンティーの第2弾を開催!

バレンタイン・ホワイトデーシーズンに合わせてカカオを使い苺の魅力をさらに引き出したメニューを楽しめます。

ストロベリージャムのブラウニーキューブ/“バーチ・ディ・ダーマ” ラズベリーガナッシュのココアクッキーサンド/ハートのルビーチョコレートマカロン/ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ

メニュー名:

プレート左下:ストロベリージャムのブラウニーキューブ

プレート上:“バーチ・ディ・ダーマ” ラズベリーガナッシュのココアクッキーサンド

プレート右下:ハートのルビーチョコレートマカロン

右:ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ

ストロベリージャムのブラウニーキューブ

「ストロベリージャムのブラウニーキューブ」は、苺やホワイトチョコレートなどを混ぜて焼き上げたブラウニーを3枚にスライスし、甘酸っぱい苺ジャムを間にサンドした一品。

キューブ型にカットした後、苺のチョコレートでコーティングし、ヘタに見立てた抹茶クッキーが飾られています。

パリッとしたチョコレート、しっとりとしたブラウニー、サクッとしたクッキーのそれぞれの食感を堪能できるデザートです。

“バーチ・ディ・ダーマ” ラズベリーガナッシュのココアクッキーサンド

「“バーチ・ディ・ダーマ” ラズベリーガナッシュのココアクッキーサンド」は、「貴婦人のキス」という意味を持つ、「バーチ・ディ・ダーマ」というイタリア発祥のクッキー。

コアとアーモンドを使ったサクサクとしたクッキー生地で酸味のあるラズベリーガナッシュがサンドされています。

花束をイメージしてチョコレートとバラを飾った、まるでプレゼントのような一品です。

ハートのルビーチョコレートマカロン

ベリーのようなほんのりと酸味を感じるルビーチョコレートのクリームをハート型のマカロンでサンドした「ハートのルビーチョコレートマカロン」

さらにハート型のチョコレートをのせた、このシーズンにぴったりなデザートです。

クリームの中にはサクサクとしたラズベリーのパールクラッカンを忍ばせています。

ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ

「ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ」は、フルーティーな香りの「Dilmah(ディルマ)」の「ローズヒップ&ハイビスカス」を使った苺の果肉入りゼリーに、パンナコッタ、キャラメルソース、プリンを重ねたパフェ。

苺を一粒のせたサクサクのパイで蓋をし、最後に飴が飾られています。

一度にいくつもの食感や味わいを堪能できるグラスデザートです。

苺とアールグレイのパウンドケーキ/ストロベリーショートケーキ/苺のバタークリームサンドクッキー

メニュー名:

左:苺とアールグレイのパウンドケーキ

中央:ストロベリーショートケーキ

右:苺のバタークリームサンドクッキー

苺とアールグレイのパウンドケーキ

柑橘系の香り豊かな「Dilmah(ディルマ)」の「オリジナル・アールグレイ」と蜂蜜、練乳などを合わせてしっとりと焼き上げた「苺とアールグレイのパウンドケーキ」

生クリームとカットした苺がトッピングされた、紅茶に合う一品です。

ストロベリーショートケーキ

「ストロベリーショートケーキ」は、苺パウダーでピンク色にしたスポンジに、角切りの苺と甘さ控えめの生クリームをサンドしたスイーツ。

トップにスライスした苺とお花形のチョコレートが飾られたかわいいショートケーキです。

苺のバタークリームサンドクッキー

クッキーに、ホワイトチョコレートやクランベリー、フリーズドライの苺を合わせたバタークリームを挟んだ「苺のバタークリームサンドクッキー」

ストロベリーチョコレートとフリーズドライ、そしてフレッシュの苺が一粒トッピングされています。

濃厚なバタークリームと瑞々しい苺のマリアージュを楽しめるデザートです。

プレーンスコーン/アーモンド&ココアスコーン/クロテッドクリーム/柚子香る 苺とドラゴンフルーツジャム/ルバーブとチョコチップのチーズクリーム

定番のプレーンスコーンのほか、たっぷりのアーモンドをココア生地に練り込んで焼き上げた風味豊かな「アーモンド&ココアスコーン」も登場。

なめらかな口どけのクロテッドクリームや、苺とドラゴンフルーツを焚き上げてから柚子のシロップ漬けを混ぜ込んだジャム、ヨーロッパではよく知られているルバーブとクリームチーズを合わせてチョコレートチップを加えた珍しいクリームの3種類をと一緒に楽しめます。

ピスタチオとクルミのカカオケークサレ/エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング/カリフラワーと彩り野菜のタブレ風サラダ

メニュー名:

左下:ピスタチオとクルミのカカオケークサレ

上:エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング

左下:カリフラワーと彩り野菜のタブレ風サラダ

ピスタチオとクルミのカカオケークサレ

カカオベースのケークサレに、サワークリームをサンドしたチョコレートケーキのような見た目の「ピスタチオとクルミのカカオケークサレ」

クルミとピスタチオを生地とクリームの両方に使用し、ザクザクとした食感やナッツの香ばしさを存分に楽しめるように仕上げられています。

エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング

ぷりぷりとして柔らかいイタヤ貝とエビを、アンチョビ、ガーリック、オリーブオイルとマリネした「エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング」

魚介類との相性が良い苺を、白ワインビネガーなどを加えた甘酸っぱいドレッシングとともに楽しめます。

カリフラワーと彩り野菜のタブレ風サラダ

「カリフラワーと彩り野菜のタブレ風サラダ」は、カリフラワーをクスクスに見立てて作ったタブレ風サラダ。

塩揉みをしたパプリカとキュウリを合わせて彩りや食感がプラスされています。

刻んだミントをアクセントに入れることで、口に入れた瞬間のスッキリとした香りはもちろん、後から野菜の甘味も感じることができるサラダです。

苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き

メニュー名:

プレート下:苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き

プレート上:チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに

右:かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”

苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き

もっちりとしたフレッシュモッツァレラチーズと瑞々しい苺を、塩味の強いハモンセラーノ生ハムで巻いた「苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き」

バルサミコを煮詰めて生クリームと合わせたクリームが添えられています。

クリームの甘味、生ハムの塩味、チーズと苺の酸味などの絶妙なバランスを楽しめます。

チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに

フランス料理の「チキンフリカッセ」を、食べやすいよう小さいサイズにアレンジした「チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに」

マッシュルームとオニオンを炒めてから白ワインで煮詰め、ガーリックとクリーム、チキンを加えてじっくりと煮込まれています。

細かくした瀬戸内レモンの皮をのせて爽やかさがプラスされたセイボリーです。

かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”

「かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”」は、裏ごしをしたなめらかなかぼちゃにバターとクリームを加えた、濃厚な食べるスープ。

ローストしたアーモンドとかぼちゃの種を振りかけて、香りや食感にアクセントが加えられています。

器に添えられたかぼちゃチップとともに堪能できるスープです。

期間限定モクテル「Sogno Vermiglio(ソーニョ・ヴェルミッリオ 朱色の夢)」

価格:950円(税・サービス料込)

「Strawberry×Chocolate Afternoon Tea(ストロベリー×チョコレートアフタヌーンティー)」限定のバーテンダーが考案したモクテル。

ストロベリーピューレ、柑橘系の香り豊かな「Dilmah(ディルマ)」の「オリジナル・アールグレイ」、スターアニスやシナモン、バニラシロップ、バターなどを合わせて、深みのある味わいにスパイスが加わった魅力的なホットモクテルです。

冷たいミルクフォームと温かいドリンクとの温度の違いで変わる風味や、ミルクの表面にあしらったチョコレートソースとキャラメルソースの甘味など、ひとつのドリンクから様々な味わいを楽しめます。

全16種類の紅茶とコーヒー

スリランカ(セイロン)で誕生した初のティーブランド「Dilmah(ディルマ)」の世界の上質な茶園から厳選した珠玉の銘茶コレクション「t-シリーズ」から、「シングルエステート・ダージリン」や「オリジナル・アールグレイ」などの定番の紅茶が登場。

さらに「ピュア・ペパーミント」や「ピュア・カモミール・フラワー」などのハーブティーまで、全10種類の茶葉がラインナップされます。

料理や気分に合わせて茶葉を変えながら何度でも楽しるのも魅力です。

そのほか、コーヒーの栽培から収穫、精製、焙煎、ブレンド、粉砕など、すべてのプロセスにおいてこだわり抜いた高品質で豊かな味わいの「ネスプレッソ」のコーヒーを使用したエスプレッソ、カフェラテやキャラメル・ラテ・マキアートなど、全9種類のコーヒーメニューも展開されます。

テイクアウト「Strawberry×Chocolate Afternoon Tea(ストロベリー×チョコレートアフタヌーンティー)」

価格: 9,900円(税込・2名分)

販売期間:2025年1月29日(水)〜3月17日(月)※お渡し日の前日23:00までの事前予約制

お渡し時間:11:00〜19:00

お渡し場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

内容:デザート8種×2セット/セイボリー6種×2セット/ティーバッグ5種×2セット/ホテルオリジナルテイクアウトボックス

ご自宅や客室などお好みの場所で美味しさを堪能できるテイクアウトボックス。

3段のホテルオリジナルボックスで持ち帰ることができるので、ゆっくりと過ごすおうち時間はもちろん、プレゼントとしてもおすすめです。

バレンタインシーズンにぴったりな、カカオと苺を合わせたメニューを楽しめるストロベリーアフタヌーンティーの第2弾。

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」の「ストロベリー×チョコレートアフタヌーンティー」は、2025年1月29日(水)〜3月17日(月)の期間開催されます☆

