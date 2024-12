俳優の伊藤英明(49)が13日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んだ。

これまでは出演作品の役作りのため、剃り込みも入れた丸刈りに細眉姿を見せていた伊藤。3日前の投稿ではロングヘアで、ヘアケア製品のCMのように髪を激しく揺らす姿を公開していた。

この日は「細眉、評判悪いから、、、」と後悔している様子。「I don’t think I should quit my day job(=本業を辞めるべきとは思わない)」と、ペンで眉を書き足す姿を披露した。

この投稿にフォロワーからは「どうしちゃったの?」「ヤケクソかわいい」「西郷隆盛さんみたい」「こち亀の両さんみたいです」「リアル両津勘吉、期待します」「ゴルゴ13やあん」「イモトやん!?」「もっとおでこに剃り入れて北酒場歌って」「ケンシロウみたいな…」「クレヨンしんちゃんなのよw」「ちょっと阿部寛感出た」などの声が集まった。