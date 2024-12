「FUGAKU 富嶽」のイヤフォン部

ブリスオーディオは、群馬県玉村町のふるさと納税返礼品として、イヤフォン+専用ポータブルアンプ+専用ケーブルがセットになった“究極のポータブルオーディオシステム”「FUGAKU 冨嶽」(オープンプライス/実売約250万円)などのオーディオ製品の提供を開始した。寄付金額は16万5,000円~700万円。

製品ラインナップは以下のとおりで、来年以降さらに拡充していくという。また12月13日時点では「さとふる」にのみ掲載されているが、順次「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「JALふるさと納税」でも掲載予定。

FUGAKU 冨嶽(寄付金額:7,000,000円) TSURANAGI-V2(同1,100,000円) SHIROGANE MINI-Ultimate 3.5mm to 3.5mm(同550,000円) SHIROGANE 8-wire Ultimate 4.4mm ストレート型 to CIEM2pin(同1,500,000円) SHIROGANE-Ultimate 4.4mm L型 to CIEM2pin(同900,000円) YATONO 8wire-Ultimate 4.4mm ストレート型 to CIEM2pin(同1,050,000円) YATONO-Ultimate 4.4mm L型 to CIEM2pin(同700,000円) AKAGANE LE2 4.4mm L型 to CIEM2pin(同165,000円) BSEP for IE900 4.4mm L型(同215,000円) BSEP for Z1R 4.4mm L型(同265,000円)

同社は「オーディオ愛好家の皆様に、地域貢献とともに当社の最新技術を駆使した製品をお届けできることを大変嬉しく思います。寄付を通じて、玉村町の発展を支援しながら、極上の音質を体験できる特別なアイテムをお楽しみください」としている。