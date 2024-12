12月13日から開催中のThe Game Awards 2024の中で、CD PROJEKT REDが本格的な開発に移行したと報道されていた次期タイトル『ウィッチャーIV(The Witcher IV)』のシネマティックムービーが放映された。『ウィッチャーIV』のシネマティック公開、“未発表のNVIDIA RTX GPU”でレンダリング『サイバーパンク2077』を開発してきたCD PROJEKT REDが手掛ける次期タイトル『ウィッチャーIV(The Witcher IV)』において、シネマティックが初めて公開されたという内容。この映像の冒頭、「CINEMATIC TRAILER PRE-RENDERED IN UNREAL ENGINE 5 ON AN UNANNOUNCED NVIDIA GEFORCE RTX GPU(未発表のNVIDIA GEFORCE RTX GPUを用い、UNREAL ENGINE 5でプリレンダリングされたシネマティックトレーラー)」という表記が行われている。

「CINEMATIC TRAILER PRE-RENDERED IN UNREAL ENGINE 5 ON AN UNANNOUNCED NVIDIA GEFORCE RTX GPU」いよいよ発表が年始に迫っているという次期GeForce RTX 50シリーズを活用したのではと目されており、NVIDIAとしてはあまり見られない新製品のちら見せ(Sneak peak)が行われた形だ。この公開にあわせてか、NVIDIAはCES 2025での基調講演実施をX(旧Twitter)上で発表。GeForceについての発表であると明言されており、文面には“50”の文字も見られる。It all starts now…🟢 CELEBRATE 25 Years of GeForce🟢 PLAY along & join our GeForce LAN 50🟢 WATCH our NVIDIA Keynote at CES 2025 on 1/6/25#GeForceGreats → https://t.co/LGRaII9HUV pic.twitter.com/enMKzdr5OK- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 13, 2024