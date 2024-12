バーチャファイターの完全新作プロジェクトが始動　開発は「龍が如くスタジオ」

対戦格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの完全新作プロジェクトが始動。12月13日、Xでシリーズのグローバルアカウントが開設され、併せてティザームービーが公開されました。

開発を「龍が如くスタジオ」が担当し、帽子を被る男性が「鉄山靠(てつざんこう)」を繰り出す様子も。見逃せない内容となっています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

動画の長さはおよそ1分半。黄色いくちばしを持つカラスが電線から飛び立つシーンから始まり、直後には「Morning has broken. Like the firsy morning.」というメッセージが表示されます。

続けて青空に浮かび上がる「龍が如くスタジオ」のロゴ。続けざまに「Blackbird has spoken. Like the first bird.」の文字。どうやらこれはイギリスの詩人・作家であるエリナー・ファージョン氏が作詞をつとめた「雨にぬれた朝」という讃美歌の一節であるようです。新作のストーリーを示唆するものなのでしょうか。

場面が切り替わり、2人の人物が格闘するシーンに。帽子を深くかぶった男性が繰り出した「鉄山靠」は、過去作に登場した「アキラ(結城晶)」の代表的な技のひとつとして知られていますが、この人物はアキラなのでしょうか……。

戦いに勝利した帽子の男性が振り返り、立ち去ろうとすると、大きく映し出される「READY?」の文字。「VF」の筆文字ロゴと、「VIRTUA FIGHTER」タイトルが表示されると、先ほどの男性のセリフでしょうか、「10年早いんだよ」という声が。これも作品を象徴する「アキラ」のセリフですが、過去のシリーズとは言い方が異なるように感じます。

最後に、この帽子の男性と、過去作に登場した「サラ」を思わせるキャラクターがゲーム内で戦っているようなシーンが。素早く攻防が切り替わる様子や、”重さ”を感じる技のひとつひとつは健在となっているようです。

現時点ではリリース時期などは未発表となっていますが、バーチャファイターシリーズの完全新作となれば、2006年にリリースされた「バーチャファイター5」以来となります。かつて一世を風靡した人気格闘ゲームに、龍が如くスタジオがどのようなエッセンスを加えるのか。続報に期待しましょう。

<参考・引用>

VIRTUA FIGHTER(@VF_SEGA)

※掲載画像はVIRTUA FIGHTER公式Xアカウントが公開した映像のスクリーンショットです。

(山口弘剛)

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2024121304.html