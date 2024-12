DREAMS COME TRUEが全面協力！カルチャーの発信基地『渋谷 ドリカム シアター』オープン決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■エンタメ、カルチャー、飲食と、幅広い世代が楽しめるスポット

DREAMS COME TRUE の全面協力のもと、カルチャーのあらたな発信基地となるテントシアター『渋谷 ドリカム シアター(英名:SHIBUYA DREAMS COME TRUE THEATER)supported by Page30』が、2025年4月11日から6月1日の期間限定で渋谷にオープンすることが決定した。

DREAMS COME TRUEの中村正人がエグゼクティブプロデューサーを務める映画『Page30』をはじめ、映画、音楽、演劇、ダンス、ファッションなど、様々なカルチャーがテントシアター内で発信されていく予定。テントシアターは渋谷区某所にある土地に立ち、その周りにはフードエリアも設けられ、エンタメ、カルチャー、そして飲食と、幅広い世代が楽しめるスポットが誕生する。

2024年でデビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEは、渋谷でその夢を始めた。デビューのライブハウスから始まり、渋谷公会堂、NHKホール、国立競技場代々木第一体育館と、渋谷を駆け上がっていったドリカム。その渋谷にあらたな1ページを刻むため、彼らの全面協力を得て、この企画はスタートした。

そして、イベントタイトルにもなった“DREAMS COME TRUE”はバンド名だけでなく、言葉本来の持つ“夢が叶う”という意味で、渋谷のテントシアターで多くの人の夢が始まり、叶っていくことを願う、一人ひとりにとってのDREAMS COME TRUEが生まれる場にしたいという想いが込められている。実際に、夢を持つ人たちが表現できる場としての提供も予定されているとのこと。

常に文化の発信地であり続ける街・渋谷。そんな渋谷をさらにアップデートする、夢の装置「渋谷 ドリカム シアター」。映画『Page30』をはじめ、イベント内容や場所といった詳細は後日発表となるが、カルチャーの発信基地として、多様なコンテンツを準備中。続報に期待しよう。

イベント情報

『渋谷 ドリカム シアター supported by Page30』(英名:『SHIBUYA DREAMS COME TRUE THEATER supported by Page30』)

2025年4月11日(金)~6月1日(日)東京・渋谷区某所

