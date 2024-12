本館2Fが2025年夏にグランドオープン！アトレ吉祥寺「リニューアル第2弾」

アトレ吉祥寺は、開業以来初となるリニューアルの第2弾として本館2F 3番街のリニューアルを行い、2025年夏には同フロアがグランドオープンします。

アトレ吉祥寺は、開業以来初となるリニューアルの第2弾として本館2F 3番街のリニューアルを行い、2025年夏には同フロアがグランドオープン。

【新規ショップを含む12ショップが段階的にオープン】

今秋のリニューアルに引き続き、2025年夏の本館2Fグランドオープンにむけて、同フロア3番街のリニューアルを行います。

既存の7店舗がリニューアルオープンするほか、吉祥寺の玄関口にふさわしい店舗が新たに5店舗オープン予定。

段階的なオープンを予定しており、2025年夏までに全12ショップが出揃います。

なお、リニューアルに伴い、1月14日(火)を皮切りに順次3番街エリアの対象ショップがクローズしますが、同エリア内の「コスメキッチン」「ジェラート ピケ」「ダンデライオン・チョコレート The Market 吉祥寺」の3店舗は、通常通り営業します。

【本館2F 3番街MAP】

リニューアルエリア MAP

リリースに含まれない出店テナント情報や開業キャンペーン等については、確定次第発表。

【リニューアルに伴う一時移転ショップ】

■1月16日(木)「ロクシタン」一時移転オープン

ロクシタン ロゴ

リニューアルに伴い、「ロクシタン」が本館B1F 4番街に一時移転オープンします。

MAP_ロクシタン

厳選された植物素材を使用したスキンケアやヘアケア製品、そして大切な人へのギフトなど、多数のアイテムを変わらず用意しています。

引続き、南仏プロヴァンスのライフスタイルをお届けします。

■1月17日(金)「ETVOS」一時移転オープン

ETVOS ロゴ

リニューアルに伴い、「ETVOS」が本館B1F 3番街に一時移転オープンします。

MAP_ETVOS

肌を本来の美しさへ導く皮膚科学に基づいたスキンケアと、クレンジング不要で肌にやさしいミネラルコスメを提案します。

■「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 : アトレ吉祥寺

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000m2

ショップ数: 202ショップ(2024年12月13日現在)

