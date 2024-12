肩こり＆美肩治療の革命！東京麻酔科クリニック

名古屋麻酔科クリニックが、ついに東京に新たな拠点東京麻酔科クリニックを開設します。

肩こりを軽減するだけでなく、美しい肩のラインを目指す患者様にも対応する「肩ボトックス」を中心に提供。

東京麻酔科クリニック

所在地 : 東京都港区東麻布1丁目5-3 パシフィックビル2F

アクセス : 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩5分

診療日 : 火曜日、水曜日、土曜日、日曜日

URL : https://tokyomasui.jp

東京麻酔科クリニックでは、肩こりを軽減するだけでなく、美しい肩のラインを目指す患者様にも対応する「肩ボトックス」を中心に提供し、最先端の治療を受けられます。

■肩こり治療に革命をもたらす「肩ボトックス」

肩ボトックスは、肩の慢性的な痛みやコリを軽減し、患者様の快適な日常生活をサポートする治療法です。

また、美しい肩のラインを目指す美容目的の患者様にも適応できるため、医療と美容を兼ね備えた価値を提供します。

■肩ボトックスの特長

超音波ガイドを活用:安全かつ的確な注射を実現。

多様な効果:痛みの緩和と美しい肩のラインの両立。

豊富な実績:名古屋麻酔科クリニックでの多数の治療例。

他院からの重症肩こり患者様の紹介も多数。

■肩こり治療の重要性と新たな選択肢

肩コリは、日本人の多くが抱える慢性的な悩みのひとつです。

特に東京のような都市部では、デスクワークやストレスが原因で、肩の不調が生活の質を大きく低下させています。

東京麻酔科クリニックが提供するエコーガイドを用いた肩ボトックスは、これまでの治療法では効果を実感できなかった患者様に新たな可能性を提供します。

名古屋麻酔科クリニックで培った成功事例を基に、より多くの患者様に治療機会を広げます。

■東京麻酔科クリニックの特長

専門性の高い治療:肩ボトックスに加え、精神疾患や慢性痛に対応するケタミン療法を提供。

患者様に寄り添った診療:完全自由診療で、一人ひとりに最適な治療を提案。

アクセスの良さ:東京都港区東麻布(赤羽橋駅徒歩3分)の便利な立地。

■肩こり治療の未来を切り拓く

東京麻酔科クリニックは、肩の痛みやコリでお悩みの方にとって新たな希望となる治療を提供します。

従来の治療では満足できなかった方や、美しい肩のラインを目指す方も、ぜひご相談ください。

■お問い合わせ先

東京麻酔科クリニック

メール : info@tokyomasui.jp

ウェブサイト: https://tokyomasui.jp

