チェルシーは昨季トップチームデビューを果たした18歳の新星との契約延長が間近に迫っている。



『90min』によると、チェルシーは18歳の生え抜きDFジョシュ・アチェンポンとの新契約締結が間近に迫っているという。



チェルシーの下部組織出身であるアチェンポンは昨季のプレミアリーグ第26節トッテナム・ホットスパー戦でトップチームデビューを果たした逸材。イングランド代表の世代別代表にも常連として選出され続けており、世代を代表するトップタレントとして将来が期待されている。





