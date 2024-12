【ウィッチャーIV】12月13日 発表

CD PROJEKT RED Japanは12月13日に発表した「ウィッチャーIV」について、いくつかの言語で主人公「シリ」の声優を変更すると発表した。

日本語版では「ウィッチャー3 ワイルドハント」での「シリ」は沢城みゆきさんが声優を務めていたが、「ウィッチャーIV」では松井恵理子さんが演じる。

本日最新映像が公開された『ウィッチャーIV』にて、主人公シリの声がいくつかの言語で前作から変更となり、

日本語もその1つとなることをコミュニティの皆様にご報告いたします。日本語版で新たにシリを演じていただくのは、松井恵理子様となります。



『ウィッチャー3… - CD PROJEKT RED Japan (@CDPRJP) December 13, 2024

CD PROJEKT(R), The Witcher(R) are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group.