11·î¥Ð¥¤¥È»þµë¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÊ¿¶Ñ1221±ß¡¡3¥«·îÏ¢Â³¤ÇºÇ¹â¹¹¿·¡á¥ê¥¯¥ë¡¼¥È
Tetsushi Kajimoto
¡ÎÅìµþ¡¡£±£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÄ´ºº¸¦µæµ¡´Ø¥¸¥ç¥Ö¥º¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¤¬£±£³Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£±·î¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊç½¸»þÊ¿¶Ñ»þµë¤Ï¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¡Ê¼óÅÔ·÷¡¦Åì³¤¡¦´ØÀ¾¡Ë¤ÇÁ°Ç¯Èæ£´£³±ßÁý¤Î£±£²£²£±±ß¡ÊÆ±£³¡¥£·¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÄãÄÂ¶â²þÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿£±£°·î¤ò¾å²ó¤ê¡¢£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤â£·¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹·Ï¡×¡Ö¥Õ¡¼¥É·Ï¡×¡ÖÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦À¶ÁÝ·Ï¡×¡Ö»öÌ³·Ï¡×¡ÖÀìÌç¿¦·Ï¡×¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡Ê£²£°£±£¸Ç¯£³·î°Ê¹ß¤Î½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎãÇ¯µá¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡ÖÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹·Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤¨¾¦¶È»ÜÀß¤Î´ÛÆâÍ¶Æ³¤ä·ÙÈ÷¤Ê¤É¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â¹â»þµë¤òÄó¼¨¤¹¤ëµá¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀìÌç¿¦·Ï¡×¤Î½Î¹Ö»Õ¤äÊÝ°é»Î¤ÎÊç½¸¤Ç¤â»þµë¾å¾º¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¡¦Ï«ÁÈ¤¬£µ¡¥£±¡ó¤ÈÌó£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Íè½Õ¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ÉÏ«Æ¯¿Í¸ý¤ÎÌó£´£°¡ó¤òÀê¤á¤ëÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ËÄÂ¾å¤²¤ÎÎ®¤ì¤¬¹¤¬¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£