¡Úºå¿À¡Û¸¶¸ýÊ¸¿Î¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ë£Ì£É£Î£Å¤Ç»ÄÎ±Êó¹ð¡¡´äºê¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¡×
¡¡¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£±£³Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÍèµ¨¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æº£¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë±¦¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ£µ£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¡££±£±·î£±£²Æü¤Ë£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤òÉ½ÌÀ¤·½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢Æ±£²£³Æü¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡¡£²£°£²£´¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÄÎ±¤ò´ê¤¦¸×ÅÞ¤«¤éà¸¶¸ý¥³¡¼¥ëá¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Î»þ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³°¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ËÍ¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡
¡¡´äÄç¡¢´äºê¡¢ÇßÌî¡¢²Ã¼£²°¡¢¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Ç»ÄÎ±¤òÊó¹ð¡£´äºê¤«¤é¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öà¤è¤Ã¤·¤ãá¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥×£±¤Ä¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿§¡¹»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤â¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£¹£´¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¡¢·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¬¤éÆ±µéÀ¸´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£