東急線沿線の6つの商業施設にて、ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』の公開を記念したタイアップ企画を開催!

各施設の公式LINEアカウントのトーク画面に、施設内に設置されたキーワードを入力すると、スマートフォン用のポスターアート壁紙をダウンロードできるほか、映画オリジナルグッズの抽選に応募することができます☆

東急線沿線 ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』タイアップキャンペーン

期間:2024年12月20日(金)〜2025年1月26日(日)

対象施設・キーワード設置場所:

・二子玉川ライズ S.C.:テラスマーケット 3階 109シネマズ二子玉川 ロビー内

・港北 TOKYU S.C.:A館 6階 109シネマズ港北前

・青葉台東急スクエア:South-2 6階 キッズスペース横

・武蔵小杉東急スクエア:4階 東急線東急スクエア連絡口横

・五反田東急スクエア:8階 レストランフロア 下りエスカレーター前

・たまプラーザ テラス:ゲートプラザ 1階 モールB口

東急線沿線の6つの商業施設にて、ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』の公開を記念したタイアップ企画が開催されます!

各施設の公式LINEアカウントに、施設ごとに設置されたポスターアート壁紙用のキーワードを入力すると、もれなくスマートフォン用ポスターアート壁紙をダウンロードできます。

また、施設ごとの抽選応募期間中に、各施設の公式LINEアカウントに映画オリジナルグッズ抽選用のキーワードを入力すると映画オリジナルグッズの抽選に参加でき、当選したらその場で引き換えが可能です。

さらに、ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』のフォトロケーションも各施設に登場。

映画の世界を楽しみながら、買い物や食事を楽しめます。

二子玉川ライズ S.C.

抽選応募期間:2024年12月20日〜26日

キーワード設置場所:テラスマーケット 3階 109シネマズ二子玉川 ロビー内

引換場所:テラスマーケット 3階 109シネマズ二子玉川 チケットカウンター

当選人数:4名

二子玉川ライズ S.C.で引き換えできるグッズは、スウェットシャツ。

黒地に大きく映画のロゴが入った高級感のあるデザインです。

港北 TOKYU S.C.

抽選応募期間:2024年12月27日〜2025年1月3日 ※ 休館日を除く

キーワード設置場所:A館 6階 109シネマズ港北前

引換場所:A館 6階 109シネマズ港北 グッズ売り場

当選人数:4名

港北 TOKYU S.C.のグッズはキャップ。

正面に、大きく映画のタイトルが刺繍されています。

青葉台東急スクエア

抽選応募期間:2025年1月4日〜8日

キーワード設置場所:South-2 6階 キッズスペース横

引換場所:South-1 本館 1階 インフォメーション

当選人数:4名

青葉台東急スクエアのグッズはペンホルダー。

煌びやかなゴールドをベースに、映画のタイトルがブラックであしらわれたゴージャスなデザインです。

武蔵小杉東急スクエア

抽選応募期間:2025年1月9日〜14日

キーワード設置場所:4階 東急線東急スクエア連絡口横

引換場所:1階 東急カードカウンター

当選人数:9名

武蔵小杉東急スクエアで抽選に応募できるグッズは、レザーノートとペンのセット。

ノートの表紙には、映画の世界観あふれる模様が施されています。

ビーズがあしらわれたしおり付きです。

五反田東急スクエア

抽選応募期間:2025年1月15日〜20日

キーワード設置場所:8階 レストランフロア 下りエスカレーター前

引換場所:4階 東急カードカウンター

当選人数:9名

五反田東急スクエアのグッズはブレスレット。

高級感のあるゴールドのプレート付きです。

たまプラーザ テラス

抽選応募期間:2025年1月21日〜26日

キーワード設置場所:ゲートプラザ 1階 モールB口

引換場所:ゲートプラザ 1階 インフォメーション

当選人数:4名

たまプラーザ テラスのグッズはキッズサイズのTシャツ。

黒地に、ゴールドのロゴがアクセントになっているデザインです。

ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』の公開を記念したキャンペーン。

2024年12月20日(金)から2025年1月26日(日)まで、東急線沿線の6つの商業施設で開催されます☆

