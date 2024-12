『涙の女王』『ソンジェ』『私の夫と結婚して』ヒット作多数…「AAA 2024」俳優部門大賞は誰の手に？

バンコクの年末の夜を華やかに彩る「AAA 2024」。俳優部門の大賞は誰になるのだろうか。

【写真】今最もホットな韓国スター!キム・スヒョン、男前すぎる…爽やかな笑顔

12月27日にタイ・バンコクで開催される「第9回アジアアーティストアワード」には、今年を彩った韓国エンタメの主役たちが一堂に会する。

今年の歌手部門はNew Jeans、LE SSERAFIM、BIBI、スホ(EXO)、ZEROBASEONE、KISS OF LIFE、WHIB、BUS because of you i shine、DAY6、NCT 127、NCT WISH、QWER、TWS、WayV、&TEAMの計15組が出演。

(写真=ゴールドメダリスト、アーティストカンパニー、HOOKエンターテインメント、VAROエンターテインメント)左からキム・スヒョン、キム・ヘユン、パク・ミニョン、ビョン・ウソク

そして俳優部門はキム・ミン、キム・スヒョン、キム・ヘユン、パク・ミニョン、ビョン・ウソク、アン・ボヒョン、チャン・ダア、チョ・ユリ、チュウォン、チェ・ボミン、坂口健太郎の11人が出演し、授賞式を盛り上げる。

「AAA」は大賞として、今年の俳優、今年の歌手、今年のアルバム、今年の歌、今年のステージ、今年のパフォーマンス、今年のファンダム部門を表彰する。

世界中でブームを巻き起こした俳優・女優たちが一堂に!

なかでも「今年の俳優部門」は熾烈な競争が予想されている。キム・スヒョン主演の『涙の女王』は最高視聴率31%を記録し、tvN歴代視聴率1位を獲得。世界で愛される作品となった。

続いてパク・ミニョンは『私の夫と結婚して』で自体最高視聴率12%を記録し、tvNの歴代月火ドラマ最高視聴率記録を塗り替えた。また、Amazonプライム・ビデオでは韓国ドラマとしては初めて、4度もグローバルテレビショー部門のデイリーランキング1位を獲得するなど、世界的な人気を実感させている。

ほかにもビョン・ウソクとキム・ヘユンは、『ソンジェ背負って走れ』が自身の代表作となるほどの活躍を見せた。2024年のドラマ話題性1位に輝いた同作も、韓国を越えて全世界から愛されている。先立ってビョン・ウソクとキム・ヘユンは、「AAA 2024」の人気賞投票で俳優・女優部門の1位を獲得している。