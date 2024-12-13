¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¢¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹¤ÇÇ¥ÉØ¤Î½¸¤Þ¤ê¡È¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡É¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤·
±Ñ¹ñ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡Ê40¡Ë¤ÎºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡Ê43¡Ë¤¬11Æü¡¢ÊÆ½÷Í¥¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¡Ê37¡Ë¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤È¶¦¤ËÍ§¿Í¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÈÞ¤Î¿ÆÍ§¤ÇÊì¿Æ¤Î¤¿¤á¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥±¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¥¤¥Õ¥§¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢²¦»ÒÉ×ºÊ¤â¾ïÏ¢¤Î²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¡Ö¥½¡¼¥Û¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÎºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈÞ¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤µ¤ó¤È¥¶¥¤¥Õ¥§¥ó¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ó¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¡Ê14Ç¯¡Ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥±¥¤¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¿ô¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¹ÔÆ°¤¬Â³¤¯¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¿È¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¤³¤ÎÁ°Æü¡¢Ã±¿È¤Ç¼«¿È¤¬°ÊÁ°¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿·³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë±Ñ¹ñ¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¡ÖScotty¡Çs Little Soldiers¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ç»²²Ã¡£¼«¿È¤â12ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë