ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしいカラーのダイヤ柄でふわっとすっきりとコーディネートできる、ディズニーデザイン「ニットカーディガン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ニットカーディガン」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:8,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:ボタン留め

<ニット>アクリル65%、ナイロン35%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ダイヤ×ミッキーモチーフ柄のニットカーディガン。

やさしい色合いにさりげないミッキーモチーフデザインがポイントで、寒くなる季節のデイリーコーデに活躍します!

ボタンは少し大きめのマーブル柄になっています。

© Disney

前だけではなく後ろにも腕にも柄がデザインされていて、どこから見てもかわいい!

ほどよい厚みで着こなしやすいのも魅力的です。

© Disney

<素材アップ>

身生地はほどよい厚みのアクリル×ナイロン素材を使用しています。

気軽に羽織れて、パンツスタイルにスカートスタイル、ワンピーススタイルとも相性が抜群!

やさしいカラーのダイヤ柄でふわっとすっきりとコーディネートできる、ディズニーデザイン「ニットカーディガン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダイヤ柄とミッキーモチーフの組み合わせが大人かわいい!ベルメゾン ディズニー「ニットカーディガン」 appeared first on Dtimes.