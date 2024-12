モワナがグラフィックデザイナーの永井一正とコラボ。DSM GINZA限定カプセルコレクションを発売

1849年にトランクメーカーとして設立されたフランスのラグジュアリーバッグブランド、モワナ(MOYNAT)は、グラフィックデザイナー永井一正とのコラボレーションによる、2024年ホリデーコレクションを発表します。12月18日よりドーバーストリートマーケットギンザにて限定カプセルコレクションをポップアップスペースにて販売、また1階のエレファントスペースにて特別なインスタレーションを展示します。

Courtesy of MOYNATこの限定カプセルコレクションでは、永井氏の代表作「LIFE」シリーズを称え、そのアートワークを、ドーバーストリートマーケットギンザ限定のキャンバスバッグにプリントしています。このコレクションは、モワナの伝統的なクラフツマンシップによって製作されるレザーグッズに、ライオン、チンパンジー、フクロウ、ヒトデ、タコ、ジンベエザメのアイコニックなアートワークを、赤と青の大胆な色使いで組み合わせています。Courtesy of MOYNATこのコレクションには、1900年代初頭に画家・デザイナーのアンリ・ラパン(Henri Rapin)により取り入れられたメゾンのシグネチャーモノグラムが配された、ベストセラーのキャンバスシリーズ「Mコレクション」のバッグが採用されています。アンリ・ラパンは1933年に完成した、東京都庭園美術館の、皇族朝香宮家の自邸の設計チームの一員としても知られています。Courtesy of MOYNATまた、水原希子を起用したドーバー・ストリート・マーケット・ギンザ限定カプセルのビジュアルは、フォトグラファーTheo Liuにより東京で撮影されました。Courtesy of MOYNAT永井氏は「ドーバーストリートマーケットギンザ」シリーズについて、「川久保玲氏がディレクションを手掛けるドーバーストリートマーケットギンザで、モワナがコラボレーションを発表できるのは、とても素晴らしいことだと思います。そして若い世代の多くが好んで訪れる場所なので、彼らがこのコラボレーションに興味を持ってくれたら嬉しいです。動物にはあらゆる形や種類があり、互いに共存しています。私は自分の中にある生命に焦点を当て、それが動物たちとどのように合致しているかに注目しており、写実的に描くのではなく、すべて自分の世界から抽出され、シンプルな方法で好奇心と可愛らしさを表現しています。人々に元気を与え、それを象徴するようなものを作ることが私の目的でした。それが「LIFE」シリーズなのです。モワナの職人の卓越した技術に感心しています。バッグやパスポートケース、カードケースに動物が組み込まれている様子はとても生き生きとして、非常に馴染みがあり、一体感があります。アイテムを持つ人の夢を広げるものになると感じています。」と語っています。ドーバーストリートマーケットギンザ■ポップアップ開催期間3階アクセサリースペース: 2024年12月18日(水)~2025年1月31日(金)1階バッグスペース: 2024年12月25日(水)~12月30日(月)■インスタレーション展示期間1階エレファントスペース: 2024年12月18日(水) ~12月30日(月)永井一正1929年大阪府生まれ。日本を代表するグラフィックデザイナー12人の1人としても、知られる著名グラフィックデザイナー。1951年に東京藝術大学を中退後、1960年に日本デザインセンター創立に参加。現在は最高顧問を務める。1980年代から現在に至る「LIFE」シリーズを筆頭に、1,000点以上のポスターを制作している。彼の作品は日宣美会員賞、朝日広告賞グランプリ、亀倉雄策賞、ADCグランプリ、毎日デザイン賞、勲四等旭日小授章など受賞多数。ワルシャワ、モスクワ、ヘルシンキ、ザグレブなどの国際ビエンナーレや展覧会でもフランプリを受賞。彼の作品は、ニューヨーク近代美術館、富山県立近代美術館、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館など、世界の著名美術館に作品が収蔵されている。MOYNAT1849年にポリーヌ・モワナ(Pauline Moynat)によってパリで創業したモワナ(MOYNAT)。選び抜かれた素材と卓越した技術を有する職人が織りなす、まるで芸術品のような唯一無二のレザーバッグやアクセサリーの数々は、創業当初から分業はおこなわず、一つの製品に対してひとりの職人がすべての工程を担当し丁寧につくられます。豊かな感性と自由な発想から生まれる、美しく繊細な配色のアイテムは、伝統的なサヴォアフェールを現代に継承し、タイムレスで洗練されながらもデイリーにも馴染みやすく様々なシーンにフィットします。パリシックでエレガントなデザインのバッグがファッション業界でも注目を集めています。お問い合わせ:モワナ伊勢丹新宿店〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 本館1階03-3352-1111 (大代表)https://www.moynat.com