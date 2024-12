サッカー選手・長友佑都(38)の妻でタレントの平愛梨が12日、自身のインスタグラムを更新。40歳になったことを報告し、“超ミニ美脚”あらわな写真を公開した。「Today is my birthday 朝からハッピーメッセージが鳴り止まず嬉し恥ずかしOh My Heart I turned 40」とつづり、4枚の写真をアップ。「両親が居てくれて私が生まれて40年の月日が経ったと思うと感慨深いです」としみじみとつづり、「これまで出逢ってくれた皆様。こんな私をその都度、力になってくれて支えてくださり本当にありがとうございました」とメッセージした。“超ミニ”美脚全開スタイルの写真を載せており、ハッシュタグでは「#お洋服に見えて実は枕 #後ろ振り向けない」とまさかの真実を披露。コメント欄には「えっ実は枕!? おしゃれワンピだわと思ったけど!? 衝撃的!」「4児の母とは思えない」「奇跡の40歳ですね!」「枕ワンピース 新しすぎて一瞬ついていけなかったですが、着こなし完璧です」などの声が寄せられている。