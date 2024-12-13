全日本プロレス「大みそか」代々木大会 「大晦日ランブル」第一弾出場選手が決定
全日本プロレスは１３日までにザ・リーヴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ「ゼンニチ大晦日 ２０２４」（３１日、代々木第２体育館）で行う「ゼンニチ大晦日ランブル ２０２４」の出場者第一弾を発表した。
出場者は諏訪魔で「その他の出場選手は決定次第お知らせ」と告知した。
◆１２・３１代々木大会全対戦カード
▼三冠ヘビー級選手権
王者・デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 挑戦者・斉藤ジュン
▼アジアタッグ選手権
王者組・安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ 挑戦者組・宮原健斗、井上凌
▼シングルマッチ
田村男児 ｖｓ 関本大介
▼青柳亮生復帰戦 タッグマッチ
青柳優馬、青柳亮生 ｖｓ 本田竜輝、綾部蓮
▼大晦日だよ全日ジュニア ６人タッグマッチ
ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、長尾一大心 ｖｓ 宮本裕向、立花誠吾、阿部史典
▼第５２回 紅白プロレス合戦 ６人タッグマッチ
【紅組】斉藤レイ、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤 ｖｓ 【白組】大森北斗、サイラス、ジャック・ケネディ
▼ゼンニチ大晦日ランブル ２０２４
出場選手・諏訪魔（他の選手は決定次第発表）