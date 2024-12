3社共同事業で観光客増加と地域課題解決を目指す！アルスタレンタカーモール宮古島

アルパインニューズ、O-NAZとFixxは、共同事業として「アルスタレンタカーモール宮古島」を2024年12月13日にオープンします。

アルスタレンタカーモール宮古島

所在地 : 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里972-4

アクセス: 宮古空港から車で10分

営業時間: 9:00〜19:00

休業日 : 無

電話 : 0980-79-8825

■アルスタレンタカーモール宮古島オープンの背景

近年、宮古島における観光客増加に伴い、レンタカー需要が高まっています。

しかし、それに伴いレンタカー車両の整備工場不足や、事業者間の競争激化によるコスト増加などが課題となっています。

これらの課題解決を目指し、レンタカー事業者同士が協力し合える環境づくりと、宮古島を訪れる旅行者の方々に、より良いサービスを提供することで宮古島観光に貢献できるよう、以下の3つの展開を予定しています。

1. レンタカー車両整備工場不足の解消

近年、宮古島への観光客は増加の一途を辿っており、レンタカーの需要も急増しています。

しかし、整備工場の数が需要に追いついておらず、整備士不足が深刻化しています。

この整備工場不足により、レンタカーの定期点検や修理が遅れ、車両の安全性や快適性が低下する可能性があります。

また、トラブル発生時に迅速な対応が難しくなり、観光客の満足度低下に繋がることも懸念されます。

こうした状況を改善するため、アルスタレンタカーモール宮古島では、レンタカー事業者に向けた整備工場を開設する予定です。

宮古島における整備工場不足の解消と、お客様に安全で快適なレンタカーを提供できるよう整備体制の強化に努める。

2. 地域経済活性化(創客・誘客)

旅行予約サイトOKIRENと連携し、国内観光客はもちろん、韓国・台湾からのインバウンド訪日客にも宮古島の魅力をアピールする新たな取り組みを開始します。

主な取り組みとして、

・吉野海岸でのイベント開催

星空ツアー、BBQなど、ビーチの魅力を活かした多様なイベントを年間通して開催します。

・Cal’s Motorユーザーへの優待

Cal’s Motorの車両オーナーはイベント参加費無料、アルスタレンタカーでCal’s Motorの車両をレンタルしたお客様は吉野海岸の駐車場・入場料を無料とします。

吉野海岸

3. 地域貢献(環境保全)

宮古島にある吉野海岸では毎日のように流れ着く漂流ゴミの影響を受け、常に清掃が必要な状態です。

この素晴らしい環境を維持するために、アルスタレンタカーモール宮古島では、12月7日(土)吉野海岸にて「吉野海岸 Beachクリーンイベント」を開催しました。

クリーン活動ゴミ

