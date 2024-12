谷治新太郎商店は、寺院を対象とした卒塔婆の定期購入ができる新サービス「お寺の頼れる定期便」の提供を2024年12月9日(月)に開始しました。

谷治新太郎商店「お寺の頼れる定期便」

提供開始日: 2024年12月9日(月)

提供時間 : 24時間365日申し込み可能

提供サイト: 卒塔婆通販「卒塔婆屋さん」

申込方法 : 上記サイトより申し込み

URL : https://sotouba.net/c/subsc

■サービスの特徴

*柔軟なお届け間隔

利用者様のスケジュールや需要に合わせて、毎月・2カ月に1回・3カ月に1回の3種類の間隔から選べます。

これにより、必要なタイミングで確実に卒塔婆をお受け取りいただけます。

*安心のお届けタイミング

毎月第2週以降の月〜金曜日にお届けします。

スケジュールが事前に明確なため、お受け取り準備がしやすく、寺院での行事や法要に合わせて利用できます。

*便利な決済方法

クレジットカードと代金引換の2種類の決済方法を用意。

オンラインで手軽にお支払いできるだけでなく、商品お受け取り時にお支払いが可能な代金引換にも対応しています。

*手間いらず、定期的に届く便利さ

定期購入サービスを利用することで、都度注文の手間を省き、必要なタイミングで自動的に

卒塔婆をお届けします。

繁忙期でも余裕を持って対応が可能です。

■利用の流れ

*ECサイト卒塔婆通販「卒塔婆屋さん」の商品カテゴリー「お寺の頼れる定期便」より商品を選択

*商品詳細ページより申し込み

*申し込みページにてお届けスパンなどを選択

*選択した日に商品をお届け

