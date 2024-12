三大蟹・焼肉・海鮮・北海道B級グルメも食べ放題！北海道ホテル＆リゾート「ススキノデパート」

北海道ホテル&リゾートは、2024年12月6日(金)に札幌市・すすきのサイバーシティビル2階でバイキングをはじめとする4つの業態が1つのレストランで楽しめる「ススキノデパート」をオープンしました。

北海道ホテル&リゾート「ススキノデパート」

■北海道の贅を食べ尽くす!新・北海道ビュッフェダイニング「ススキノデパート」

北海道の贅を食べ尽くす「食のデパート」をコンセプトに、2024年12月6日(金)にオープンしました。

三大蟹、道産牛を中心としたお肉、16の浜から直送の海鮮、北海道のB級グルメ、100種類のお酒などススキノデパートですべて堪能することができます。

北海道ホテル&リゾートが20年に渡り、培った豊富な知識・経験・人とのつながりを活かし、「1つの空間で、進化したビュッフェと北海道の食を体験できる場所」をコンセプトとして、大胆にそして繊細に、美味しさを追求した食のデパートで「北海道をまるごと」味わえます。

<「ススキノデパート」を堪能し尽くす!店長おすすめ5つのポイント>

(1) 超贅沢!タラバ蟹・ズワイ蟹・毛蟹の三大蟹も食べ放題!

【ススデパ】三大蟹食べ放題

タラバ蟹・ズワイ蟹・毛蟹の三大蟹を中心に、カニも食べ放題です。

茹で蟹でも海鮮焼きでも、食べ比べしながら楽しめます。

(2) 16の浜から直送の海鮮や焼肉も食べ放題!

【ススデパ】16の浜から直送の海鮮や焼肉食べ放題

道内16の浜から直送される新鮮な海鮮や焼肉もすべて食べ放題です。

お席にはロースターがついていますので、焼肉スタイルで、お肉はもちろん、カキやアワビ、ハマグリ、ホタテなど北海道らしい海鮮焼きを楽しめます。

(3) 北海道民のソウルフード、ご当地B級グルメも集めました!

【ススデパ】北海道ご当地B級グルメ食べ放題

「美唄焼き鳥」や「室蘭焼き鳥」、釧路の「スパカツ」、芦別の「ガタタン」、十勝の「豚丼」など北海道民のソウルフード、ご当地B級グルメも集めました。

すべて訪れて食べられないといった北海道旅行の方にも「ススキノデパート」で、北海道のご当地グルメを楽しむことができます。

(4) 座席からオーダーできる!3種類の海鮮丼も食べ放題!

【ススデパ】3種類の海鮮丼食べ放題

ずらりと並ぶバイキングメニューの他、お席から海鮮丼のオーダーが可能です。

「サーモン丼」「マグロ丼」「海鮮丼」の3種類がオーダー可能です。

ススキノデパートに訪れた際には、必ず食べるべき逸品です。

(5) 100種類以上のお酒が飲み放題!

【ススデパ】100種類以上のお酒飲み放題

お飲みいただけるアルコールはなんと100種類以上です。

ビール、ウィスキー、焼酎、ワインをはじめ、ご当地の果実酒や地酒、他にも自分で作れるカクテル用リキュールも用意されています。

忘年会や新年会に利用できます。

■料金プラン&予約方法

【ススデパ】ワンバイキング料金表

●予約はコチラ: https://susukino-depart.com/

■4つの業態が1つのレストランになった「ススキノデパート」のオープン予定

【ススデパ】4つのレストラン

・2024年12月6日(金) 北海道バイキング「ONEVIKING」 (全85席)

・2024年12月13日(金) 北海道海鮮料理 十六(全14席オープンカウンター)

・2024年12月下旬予定 炉端焼き 和火魚庵(全12席個室、紹介制)

・2025年2月予定 会員制BAR「ミスターススキノ」(全9席、紹介制)

