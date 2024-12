©︎DCT entertainment, Inc. ©︎DCT entertainment, Inc.

DREAMS COME TRUEの全面協力を得て、「映画」「音楽」「演劇」「ダンス」「ファッション」「食」多彩なジャンルが混じり合ったるスポット「渋谷 ドリカム シアター(英名SHIBUYA DREAMS COME TRUE THEATER)supported by Page30」が4月にオープンすることが発表された。

渋谷 ドリカム シアター supported by Page30 詳細

・開催時期:2025年4月11日(金)〜6月1日(日)予定

・開催場所:渋谷区某所(後日発表)

・開催内容:「映画」「音楽」「演劇」「ダンス」「ファッション」「食」他様々なイベントを予定

※後日詳細な内容を発表

※続報はHP/SNSアカウントにて発信予定

・主催: 株式会社ディーシーティーエンタテインメント

本スポットは、2025年4月11日から6月1日の期間限定でのオープンとなっており、DREAMS COME TRUE・中村正人がエグゼクティブプロデューサーを務める映画『Page30』をはじめ、「映画」「音楽」「演劇」「ダンス」「ファッション」等、様々なカルチャーをテントシアター内で発信していく予定だ。テントシアターは渋谷区某所にある土地に立ち、その周りにはフードエリアも設けられ、エンタメ・カルチャー、そして飲食と、様々な世代が楽しめるスポットだという。2024年でデビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEは渋谷でその夢が始まり、デビューのライブハウスからはじまり、渋谷公会堂、NHKホール、国立競技場代々木第一体育館と渋谷を駆け上がっていった。その渋谷に新たな1ページを刻むため、DREMS COME TRUEの全面協力を得て、本企画がスタートしたという。そして、イベントタイトルにもなった「DREAMS COME TRUE」にはバンド名というだけでなく、言葉本来の持つ「夢が叶う」という意味で、この渋谷のテントシアターで多くの人の夢が始まり、叶っていくことを願う、ひとりひとりにとってのDREAMS COME TRUEが生まれる場にしたいという思いが込められている。実際に、夢をもつ人たちが表現できる場としての提供も予定している。イベント内容や場所といった詳細は後日発表となるが、カルチャーの発信基地として、多様なコンテンツを準備中とのことなので、続報を楽しみにしていて欲しい。