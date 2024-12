ワンストップで生成AIフル活用を可能に！ファンリード「STiV」

ファンリードは、社内外の膨大なデータから高精度のチャット回答とナレッジ要約を提供するSaaS型サービス「STiV(スティーブ)」のバージョンアップを発表します。

ファンリードは、社内外の膨大なデータから高精度のチャット回答とナレッジ要約を提供するSaaS型サービス「STiV(スティーブ)」のバージョンアップを発表。

このアップデートにより、STiVはこれまでの専門的なナレッジ共有やノウハウ継承の支援を超え、法人向け生成AI活用を全面的にサポートする新たなオプション機能を追加しました。

■新機能の概要:生成AI活用の多様性に応えるワンストップサービス

1. RAG×検索×生成AIによる機能拡張

今回のバージョンアップにより、高精度なチャット回答を可能にするRAG機能と、社内外データ検索を可能にするエンタープライズサーチに加え、一般的な情報に対応した法人向け生成AI機能をオプション追加しました。

<一般情報に対応した法人向け生成AI機能>

AIの学習に利用されないセキュアな環境で利用できます。

●要約:大量の情報を短時間で整理し、ポイントを簡潔に把握可能

●翻訳:多言語対応による国際的な業務支援

●校正:文章の文法、構文、スタイル、表現等をチェック

●メール返信文・資料作成:日常業務を効率化する自動文書作成機能

●AI相談:課題解決や戦略構築等をサポートするAIコンサルティング

2. ワンストップサービスとしての操作性追求

ビジネスにおける生成AI活用シーンをSTiVで担える、柔軟かつ直感的な操作性を追求しました。

●対象データを簡単に切り替え可能

●プロンプトのアシスト機能搭載

●ChatGPT・Claude・Geminiの3つの生成AIモデルから簡単に選択可能

操作性に優れたインターフェイス

