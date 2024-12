flumpoolが、6枚目となるオリジナルフルアルバム『Shape the water』を2025年3月5日(水)にリリースする。『Shape the water』は、<全国ツアー 15th Anniversary tour 2024「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜」>東京公演にて、制作中であることが明かされていた5年ぶりとなる待望のオリジナルフルアルバム。

リリース情報

6th ALBUM『Shape the water』



▲FC限定BOX SET ▲FC限定BOX SET



▲通常盤 ▲通常盤

2025年3月5日(水)Release

■FC限定BOX SET(3CD + BD + 48P PHOTO BOOK + GOODS)AZNT-110 / \15,400(税込)

■通常盤(1CD + 1BD)AZCS-1132 / \ 6,600(税込)

ご予約はこちら:https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_Shape_the_water_CD

収録内容等詳細はこちら:https://www.flumpool.jp/sp/6th-album

『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜 オリジナルサウンドトラック』

発売日:2025年3月19日(水)

価格:定価:4,180円(税抜価格3,800円)

権利表記:©コーエーテクモゲームス All rights reserved.©2025 A-Sketch Inc.

特設サイト:https://shop.koeitecmo.com/product/yumia_comboset/music/

ライブ・イベント情報

<flumpool Zepp Tour 2025>

2025年5月11日(日)Zepp Nagoya

問い合わせ:サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00 月〜日)

https://www.sundayfolk.com



2025年5月16日(金)Zepp Namba

2025年5月17日(土)Zepp Namba

問い合わせ:キョードーインフォメーション

0570-200-888 (11:00~18:00 日祝休)

https://kyodo-osaka.co.jp



2025年5月25日(日)Zepp Fukuoka

問い合わせ:BEA

TEL:092-712-4221 (12:00〜17:00 月水金)

https://www.bea-net.com/index.html



2025年5月30日(金)Zepp Diver City

2025年5月31日(土)Zepp Diver City

https://info.diskgarage.com/(問い合わせフォーム)

https://www.diskgarage.com



<ぴあプレリザーブ1次先行>

受付期間:12月5日(木)18:00〜12月13日(金)23:59まで

URL:https://w.pia.jp/t/flumpool-zepptour25/

収録曲には、日本テレビ系『DayDay.』2024年4月エンディングテーマ「君に恋したあの日から」、テレビ東京系 ドラマNEXT『ひだまりが聴こえる』のオープニングテーマとして起用された「SUMMER LION」、ゲーム『崩壊学園』中国版の10周年テーマ曲として書き下ろされ、日本国内ではリリースのなかった「puzzled」、つい先日発表されたばかりで、人気RPGの最新作『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻想の地〜』主題歌で新曲「迷宮シナプス」を含む、全10曲を収録。通常盤には、ツアータイトルにもある通り、これがflumpoolだ!と言わしめるバンドの代表曲を惜しみなくセットリストに加えて回った全国ツアー<This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜>の2DAYS開催となった東京公演DAY2のライブ映像もフルで収録される。また、受注生産限定として発売となるFC限定BOX SETには、ボーナストラックとして、山村隆太(Vo.)が俳優として出演した、映画『風の奏の君へ』の主題歌「いきづく feat. Nao Matsushita」のセルフカバーを収録。さらには<This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜>東京公演DAY2のライブ音源CD(2枚組)、DAY1に披露された日替わり曲4曲のライブ映像に加え、本ツアーの裏側に密着したドキュメント映像、尼川元気(Ba.)が日々現場で撮影しているメンバーの撮り下ろし写真などをまとめたスペシャルフォトブックレット、そしてオリジナルグッズが収録・同梱される超豪華なBOX仕様となっている。受注期間は2025年1月13日(月・祝)までとなっており、期間をすぎると一生手に入らないプレミアムな作品となっている。さらに、本リリースを記念して早期予約キャンペーンを実施。期間内に対象商品を対象ショップにて予約すれば抽選で、関東・名古屋・大阪・福岡にて開催される、「特典お渡し会」へ応募できる抽選シリアルコードと早期予約特典ステッカーがついてくる内容だ。そんなニューアルバムを引っ提げて2025年5月から開催となる10年ぶりのZeppツアー。現在、プレイガイドの1次先行を受付中、こちらは12月13日の23:59まで。