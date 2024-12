【The Game Awards 2024】12月13日 開催

「The Game Awards 2024」にて、PC版サバイバルアドベンチャーゲーム「The Last of Us Part II Remastered」が発表された。

今年1月にPS5用タイトルとして発売された「The Last of Us Part II」のリマスター版。今回PC版が2025年4月3日に発売されることが明らかになった。トレーラーでは戦闘シーンを中心に映されている。

【The Game Awards 2024: Official 4K Livestream - LIVE TODAY!】