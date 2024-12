鹿島槍スキー場ファミリーパークでは、2024年シーズンも「ポケモンスノーアドベンチャー」を開催!

期間中、より多くのゲストが楽しめる空間として「ポケモンスノーアドベンチャー」内にモンスターボール型のドームテントが設置されます。

今回は、「雪山に行くときはいつもポケモンと一緒に」をテーマに、スノーチュービングエリア・プレイランドエリア・雪山デビューエリアの3つのコンテンツと共に紹介していきます☆

鹿島槍スキー場ファミリーパーク「ポケモンスノーアドベンチャー2024-2025」

営業期間:2024年12月14日(土)〜2025年3月25日(日)(予定)

営業時間:平日9:00〜15:00 土日祝 9:00〜16:00

場所:鹿島槍スキー場 中央ゲレンデ

料金:通常1日大人3,500円〜 小人2,900円〜

※料金詳細はウェブサイトを確認ください(https://www.kashimayari.net/snow/snowadventure/)

※0〜2歳は無料

鹿島槍スキー場のファミリーパークに「ポケモンスノーアドベンチャー2024-2025」シーズンがオープン。

「ポケモンスノーアドベンチャー」内に、モンスターボール型のドームテントが設置されました。

そんな「ポケモンスノーアドベンチャー2024-2025」で楽しめるコンテンツをまとめて紹介していきます☆

モンスターボール型ドームテント

営業期間:2024年12月14日(土)〜2025年3月23日(日)(予定)

営業時間:平日 9:00〜15:00 土日祝 9:00〜16:00

場所:鹿島槍スキー場 ポケモンスノーアドベンチャー

※利用される場合、ポケモンスノーアドベンチャーへの入場料がかかります。

大人からお子さんまで、より多くのゲストが楽しめる空間として「ポケモンスノーアドベンチャー」内にモンスターボール型のドームテントを設置。

「こおりのひみつきち」をテーマに、スノーチュービングなどの雪遊びをお楽しみいただいた後に少し暖まってポケモンたちと一緒にちょっと一息つく、憩いの場として利用できます。

スノーチュービングエリア

「ポケモンスノーアドベンチャー」内のメインコンテンツとなる全長150m・幅40m・最大6レーンのロングスノーチュービングエリア。

チューブ型の滑走具に乗車し滑り降りるこのアトラクションは、レーンによって変化するバリエーション豊かなコースレイアウトが特長です。

ソリ遊びでは感じることのできないエキサイティングな体験をすることができるため、小さいお子さんはもちろん大人の方でも十分に楽しめる雪遊びコンテンツになっています。

さらにチュービング同士の連結も可能。

同時に2〜3名がスタートできるため、ご家族やお友だちでも一緒に楽しむことができます。

※スノーチュービングのレンタルは無料です

※1台につき1名の乗車となります

プレイランドエリア

「ポケモンスノーアドベンチャー」内のプレイランドエリアでは、小さいお子様でも、雪とふれあい楽しむことができるような遊具が充実!

まだスノーブーツをお持ちでないお子様のために幼児用スノーブーツの貸出はもちろん、ふわふわ遊具などでも楽しむことができます。

また、様々な種類のソリやスノーストライダーなどの無料レンタルも取り揃えており、ソリ遊び専用エリアもご用意。

スノーエスカレーターに乗って簡単にスタート地点に上がれるので、雪の上を歩くのが大変なお子様でも気軽にソリ体験が可能です。

雪山デビューエリア

雪山デビューに不安はつきもの。

徹底的にはじめてのスキーデビューを安心して楽しむことができるよう、「ポケモンスノーアドベンチャー」内にスキーデビュー専用エリアが登場。

傾斜の緩い斜面で練習でき、設置されたアーチやポールなどをくぐったりして自然に楽しく上達できるようなエリアになっています。

また、「リフト乗車はやっぱり不安」という声を解消する為に、総距離190mのスノーエスカレーターを設置。

速度も遅いため小さいお子様やスキーに慣れていない方でも安心して乗車することができます。

中間に2か所の降り場も設け、段階的にコース上部に上がることも。

上達にあわせてスキルアップすることが可能となります。

家族みんなが快適に!をコンセプトに

幅広い世代のゲストが快適に過ごせるよう、様々な取り組みがなされています。

レストランレッドシーダーでのファミリー優先席設置、ゲレンデ託児サービス、室内プレイランドなどの屋内サービスも充実しているので、ぜひチェックしてみてください。

NSDキッズプログラム〜こどもと雪の、未来のために〜

対象年齢:4歳〜12歳(小学校6年生まで)

募集期間:

第1次募集期間:2024年8月10日〜12月22日

第2次募集期間:2024年12月23日〜2025年2月28日

参加費:

第1次募集期間:1,500円

第2次募集期間:3,500円

※NSDキッズプログラムシーズン券はリフト利用専用となります。入場には別途料金が必要となります

※NSD キッズプログラムへの参加には、WEB での事前申込みが必要となります

※学校行事や団体行事では、シーズンパスは利用できません

2024-2025 シーズンも、日本スキー場開発が企画する『NSD キッズプログラム』の対象スキー場として、鹿島槍スキー場ファミリーパークを利用可能。

この冬、鹿島槍スキー場ファミリーパークで、家族みんなでスノボデビューすることができます。

「雪山に行くときはいつもポケモンと一緒に」をテーマに、スノーチュービングエリア・プレイランドエリア・雪山デビューエリアの3つのコンテンツを展開。

鹿島槍スキー場ファミリーパーク「ポケモンスノーアドベンチャー2024-2025」の紹介でした。

