TVアニメ『らんま1/2』の作中に登場する中華料理店をイメージしたコラボレーションカフェ「猫飯店」が、2024年12月27日(金)より渋谷PARCOにて期間限定オープン、メニューやグッズ情報が発表された。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

コラボカフェ『猫飯屋』は、『らんま1/2』に登場するシャンプーが看板娘として働いている中華料理店「猫飯店」がコンセプト。カフェ店内では、「猫飯店」のオリジナル食器でご提供する「猫飯屋のタンメン」をはじめ、「早乙女玄馬のあんかけオム炒飯」や「Pちゃんの肉まん」など、各キャラクターをイメージしたメニューが多数取り揃えられ、『らんま1/2』の世界観を体感できるカフェとなっている。また注文したメニュー1品につき1枚、オリジナルコースターがもらえる。コースターの種類は全11種、お渡しはランダムになる。また併設のグッズショップでは、中華風の衣装を身につけたキャラクターのカフェ描き下ろしイラストを使用したアイテムや、描き起こしのデフォルメイラストのキュートなアイテムなど、カフェ開催記念グッズが多数登場する。グッズも、1会計につき税込で2200円以上の購入で、カフェのキービジュアルを使用したスクエアステッカーが1枚もらえる。「猫飯店」は、2025年に心斎橋、名古屋各PARCOのTHE GUEST cefe&dinerに巡回予定。巡回の詳細は追って発表される。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会