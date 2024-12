【ハローキティ DOLLY MIX(どーりーみっくす)フィギュア】12月中旬 発売予定価格:1回400円

ハローキティ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ハローキティ DOLLY MIX(どーりーみっくす)フィギュア」を12月中旬に発売する。価格は1回400円。

ハローキティ50周年を記念し、イラストレーターのなつめみく氏とムービックが手掛けるイラストブランド「DOLLY MIX」とのコラボフィギュアが登場。キラキラした瞳や、繊細な洋服が再現されている。ハローキティのほか、ハローミミィ、ディアダニエル、タイニーチャムの全4種がラインナップする。高さは約40mm。

ハローミミィ

ディアダニエル

タイニーチャム

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M

(C)MOVIC/なつめみく