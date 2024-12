I Don't Like Mondays.が2024年12月1日(日)、初のアジアツアー「"FOCUS" ASIA TOUR」の国内公演ファイナルを東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催した。同公演の様子をレポートする。今年メジャーデビュー10周年を迎えたI Don't Like Mondays.は、実に精力的な活動を送っていた。1月にバンド初となる中国ツアー「”RUNWAY” TOUR THE ENCORE in CHINA」を広州・深圳・上海・北京の4都市で開催し、全公演即日ソールドアウトという快挙を成し遂げた。2月にはファン投票型ツアー「2nd SELECTION TOUR」を東京・大阪・名古屋・福岡で実施。4月からは「10周年企画ISLAND TOUR」を北海道・四国・九州・沖縄で全13公演開催。9月にも初の試みとなるフリーライブ「I Don't Like Mondays. FREE LIVE 10TH ANNIVERSARY」を、東京・ダイバーシティ東京プラザ フェスティバル広場で行なった。一方で、2月14日にリリースされたSnow Manの10thシングルの表題曲「LOVE TRIGGER」を楽曲提供し、10月9日には配信EP『FOCUS』をリリース。とにかくトピックが絶えない1年だ。そんな彼らは10月19日から、こちらも初となるアジアツアー「"FOCUS" ASIA TOUR」をスタートさせて、12月1日に国内公演のファイナルを東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で迎えた。

開演時間になり、場内の明かりが落ちると同時に荘厳な音が流れ、白と青のスポットライトがステージを染めた。CHOJI(Gt)、KENJI(Ba)、SHUKI(Dr)が姿を見せると、満員のフロアから大きな歓声が起きた。最後にYU(Vo)がステージ袖から現れて、静かにマイクスタンドの前へ。透明感とスケール感のある演奏に、YUがウェットな声を乗せた「Someday」で幕を開けた。間髪入れずに、カンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『モンスター』のOP曲「Shadow」を繰り出すと、一瞬にしてエキゾチックな雰囲気に変わった。さらに抑揚が魅力な「Lonely Dancers」を披露したところで、改めてYUが観客に言葉を送った。「2024年、I Don't Like Mondays.メジャーデビュー10周年。この記念すべき年、記念すべきツアーに我々4人のすべてを詰め込みました! 受け取ってくれますか!?」と問いかけると、フロアからは無数の腕が上がった。「TONIGHT」でCHOJIのクリアなギターにYUの瑞々しい歌が合わさった時、僕の脳裏には高い空を自由に飛び立つ鳥の姿が浮かんだ。そこにSHUKIとKENJIの逞しいリズム隊の演奏も加わり、さらに爽快な景色が広がっていった。観客が「TONIGHT」の箇所を歌うと、YUは気持ちよさそうな表情で両腕を大きく広げた。まるで、音楽が作り出す広い空を泳いでいるように見えた。「Sunset Girl」「Summer Ghost」と夏を舞台にした楽曲を演奏した後、YUが再びマイクを握る。「このバンドを結成したその日から今日に至るまで、いろんなことがありました。もう、あり過ぎてカオスみたいにぐしゃぐしゃに見える時があります。だけど、今日はこうして東京とみんなと一緒に楽しんで、その記憶がすべて美しい。……そんな曲を届けます」。そう言って披露した「Beautiful Chaos」が素晴らしかった。眩いほどの光を背中で浴びながら「そう何度も僕は歌うよ 君の隣で」と熱狂も歓声もすべてを包み込むように歌う。これは彼らがリスナーへ送るラブソングであり、アイドラのアンセムとも言える曲。特に、ラストは4人の音が渾然一体となって、強大なエネルギーを放っていた。以前、インタビューをした時にYUは同曲について次のように話していた。「一番は最後の方でガンガンガン!となるのが、まさにカオスだなと思ったんですよ。カオスって言うとネガティブな印象なんだけど、そのカオス感ってある意味では美しいし、それが人生だったり愛だったり、もはや全部そうじゃないかなって」。間違いなく前半のハイライトだったと思う。ライブ中盤になり、ここでメンバー全員が椅子に座った。この日、特別なアレンジで演奏されたのは1stアルバム『TOKYO』収録の「LOVE YOURSELF」だ。CHOJIの優しくも儚いアコギに合わせて、YUはしっとりと歌い上げ、会場を優美なムードに染めた。「せっかくなので、次も(CHOJIと)2人で意外な曲をお届けしたいと思います」と言って「Mmm...」へ。「New York, New York」で再び会場の熱気を生み出すと「なんと…今日はスペシャルゲストが来てくれました!」と発表し、北山宏光が登場。まさかの嬉しいサプライズに大歓声が起きた。左から、SHUKI、北山宏光、YU「僕らの作った曲を一緒に歌いたいと思います」と発して、来年2月3日にリリースされる北山の3rdシングルの表題曲「Just Like That」をコラボした。ピンク色のスポットライトに照らされたミラーボールが回る中、YUと北山は向かい合って嬉しそうにボーカルを分け合い、妖艶で煌びやかなダンスナンバーを届けた。興奮さめやらぬ観客を前に、YUは北山との出会いについて話し始めた。「北山くんは僕がバンドをやる前から知り合いで。僕がふらふらと遊んでいる時に、この壁にぶち当たりまして」「ハハハ。久々に会ったら『バンドを組んだから聴いてみてください』『わかった!』と言ってね。『FIRE』を聴いたらしびれちゃって。それでいつか一緒にやりたいね、という話を当時からしていて」。まるでクラスメイトと話すような、親密な時間が流れる。「そんな中、第一弾のコラボとして『DON'T WANNA DIE』を書かせてもらってね(2019年、北山に提供した楽曲)。そこからの”おかわり楽曲提供”ということで」。「ありがたいよ。『Just Like』の話をしている時に、2人でうなぎ屋さんでうなぎを食べたよね」と北山が感謝を楽曲制作のエピソードを明かすと、YUは「その後、Barも行っちゃたりしちゃって、大人な感じ」と嬉しそうに話した。「その時にさ、ウイスキーを飲んでいたじゃん。歌詞に入ってるからさ、それに感動しちゃってさ」「昨日の夜のウイスキー、だよね」「そう! これ俺のことだからね」と自慢げに話す北山も微笑ましかった。ライブはいよいよ終盤に差し掛かっていた。エッジの効いたファンクなギターが魅力的な「Freaky boy」、思わず体を動かさずにいられないリズムの「WOLF VIBES」によってZeppはダンスフロアと化した。「次にお届けするのは、僕らにとって特別な曲です。この曲によって日本だけじゃなくて、いろんな国に行くことができました。そんな曲を、今日はここ東京で全員で歌いたいと思います」と言って、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌「PAINT」を会場全員で歌い上げた。YUは今日集まった観客を見渡して、語りかけるように感謝を伝える。「人生っていうのは、時に苦しくて悲しくて、やってられねえって思う時もあります。僕らもそうです。10年間やってきて、いつも楽しいことばかりじゃないです。辛い時とか歌いたくないと思う時もありました。ただ……そういうのを1つ1つ乗り越えて、今日こうしてステージに立って、みんなで騒いで。みんなからエネルギーをもらって、また明日から最高の人生を歩んで行こうと心から思いました」。大きな拍手が起きると、YUは言葉を重ねた。「明日から辛いことがあっても、またこうして騒ぎましょうよ! 最後に渾身の曲をみんなで歌おう」と投げかけて、アイドラの人生讃歌ともいえる「Change」でフィナーレを迎えた。YUCHOJI(Gt)KENJI(Ba)SHUKI(Dr)メンバーがステージを去った後、フロアからすぐにアンコールを起きた。再び4人が姿を見せて「MR.CLEVER」「LEMONADE」を投下。YUの進行で最後にメンバー1人ずつ、観客に言葉を送ることに。KENJIがライブのために尽力したスタッフへの感謝を話し、SHUKIは結成時のことを振り返った。「バンド結成したての時は、僕ら4人しかいないのに何故か変な自信があって。勘違いして『俺らだったらいけるぞ』と言って10年やった結果、ここまで来た。絶対に僕らだけじゃここまで来れなかったし、スタッフさん、友達、家族、そして観に来てくださっている皆さんが10年も支えてくれたのは、本当にすごいことだと思ってます。改めて音楽って変な仕事じゃないですか? 目にも見えないし、形でもないし、触ることもできない。でも、こうやってみんなで集まって感動を分かち合えるってすごいことじゃないでしょうか?」。ここで終われば感動的だったが「……だけど、10周年だし、感動をみんなで分かち合える、目に見える、形にできるものは何かないかなと思っていたんですよ。スタッフとメンバーみんなで毎晩考えて、見つけました! 僕ら、ツアーグッズを作りました!」と晴れやかに伝えると、KENJI がすかさず「それ、いつも作ってます」とツッコミを入れた。CHOJIは会場が広いので奥にいる観客の顔は見えないが、ちゃんと気は感じているという独特の表現から始まり、メンバーと出会ってから現在までの変化について話し始めると「いつ話が終わるの!?」と3人から突っ込まれた。「まあ、とにかく! あんまり面と向かって言えないから、なんかね……メンバーにも感謝というかね。ここまでやってきてくれたから」とCHOJIが照れくさそうに話すと、フロアから拍手が起きたのだが、3人は素っ気ない態度をとった。それを見てCHOJIは「こうやって返すけどさ、本当はね、みんな熱い奴らなんですよ」とフォロー。そんな何気ないやり取りを見て、この4人だから今日まで続いてきたんだと再確認した。最後はYUがゆっくりとマイクを口元へ近づけた。「みんなが言うように、なんだか知らないけど血迷ってこの道を選んで。僕の両親とか祖父とかも反対の中、バンドを始めたんですけども。そんな始めた音楽が、こんな大勢のみんなと繋がれるって、すごいなって改めて思います。だってさ、音楽がなかったらぶっちゃけ他人じゃん。もちろん、どこかで接点があったのかもしれませんけど、こんなにみんなと同時に繋がるって普通はないじゃん? それが音楽によって集まって、なんかすげえエネルギーが生まれて。『明日から頑張ろうかな』っていうふうに、少しでもみんなの人生のプラスになったら、すげえいいなって改めて思います。この先10年20年、バンドを続けていきたいと思います! この先もついてきてくれますか!?」。そして拳を上げる観客を前に、4人も笑みを浮かべた。「最後にこの曲で爆発してもらいたいと思います…『WE ARE YOUNG』!」。そしてラストソングを奏でた──。<ライブ情報>I Dont Like Mondays. 