中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の白馬山トンネル出口建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶12月13日】中国の重慶市と福建省アモイ市を結ぶ渝廈（ゆか）高速鉄道の重慶区間にある白馬山トンネル出口建設現場で11日、交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十一局集団の作業員が軌道敷設車を使い、長さ500メートルのロングレールをバラストレス軌道に敷設した。同区間の軌道敷設作業は間もなく完了し、近日中に全線の軌道が接続される。

同高速鉄道重慶区間は縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道網「八縦八横」の一つ、渝廈ルートの重要な構成部分で、本線の全長は269.5キロ、設計時速は350キロ。全線にトンネル54本、橋梁84基が設置され、路線全体に占める橋とトンネルの割合は92.7％に達する。

同区間の開通後は、重慶市の中心市街地と黔江（けんこう）区の間の最短所要時間が現在の4時間から1時間以内に短縮される。

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道敷設車を使い軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝廈高速鉄道、重慶区間の軌道敷設作業が終盤に

11日、渝廈高速鉄道重慶区間の建設現場で、軌道を敷設する作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）