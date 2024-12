【サービス開始1.5周年記念 生放送】12月12日 配信

新コスチューム「デイドリームバニー モルフェア」のスキルカット

NEOWIZは、Android/iOS用RPG「ブラウンダスト2」において12月12日に「サービス開始1.5周年記念 生放送」実施し、最新情報を公開した。

番組の前半では、「コミックマーケット105」出展情報(企業ブース、西34ホール、ブースNo.1441)やオリジナルグッズ等の紹介が行なわれた。また、後半では、1.5周年の大型アップデートを取り上げ、各詳細が公開された。

1.5周年 企画関連情報

「コミックマーケット105」出展情報

企業ブース、西34ホール、ブースNo.1441

「コミックマーケット105」内の「ブラウンダスト2」ブースでは、リアルガチャが設置され、A賞:SDフィギュア(アナスタシア) 、B賞:マウスパッド、 C賞:アクリルスタンドなどが当たる。

さらに、事前抽選した人には、「ブラウンダスト2 オリジナル高性能モバイルバッテリー」がプレゼントされる。

【C105でのリアルガチャ】

A賞:SDフィギュア(アナスタシア)

B賞:マウスパッド

その他の情報

「空間の魔女 エクリプス」を模った立体マウスパット、「コードネームS シェラザード」のオリジナルフィギア、ASMR(ユースティア、シェラザード、ルゥ、エクリプス)等が紹介された。

1.5周年アップデート情報が世界同時公開!

イベントカセット「Memorys Edge」

「Memorys Edge」は、昨冬のイベントカセット「ナイトメアウィンター」を継承したサイバーパンクの世界観が楽しめるカセット。「ナイトメアウィンター」から1年後、パンドラシティが舞台になっている。

前回撃退されたモルフェアが記憶喪失の状態で現われ、助けてくれたロエンと一緒にBar「ヴォーパルラビット」で働くことになる。ロエンの誕生日が近づいたある日、そんなモルフェアの前に謎の敵が現われる。

シーズンイベント「Goodbye Freedom」

シーズンイベントでは、通常戦闘、ストーリー閲覧、PvE(モンスターチェイサー)、ミニゲームなどの複数コンテンツが楽しめる。

今回のシーズンイベント「Goodbye Freedom」では、これまでSDキャラで描いていたストーリーの演出が、等身大イラストによるビジュアルノベル方式に大幅変更される。また、ミニゲーム「パンドラエスケイプ」も従来よりも、やり込み要素の強い内容になる。

新キャラクター/コスチューム

新コスチュームである「セレブリティバニー ロエン」、「デイドリームバニー モルフェア」、「オーバーヒート レヴィア」、「ワイルドドッグ ルベンシア」が登場する。

【1.5周年UPDATE 新コスチューム】

「オーバーヒート レヴィア」スキルカット

新コンテンツ「グルピィダイナー」

プレーヤーがダイナーを経営しつつ、キャラクターとコミュニケーションができる新コンテンツ。プレーヤーは、ダイナーの運営で得た報酬で、アルバイトを雇ったり施設を解放して、ダイナーを大きくしていく。

その他 生配信内で紹介された内容

・キャラクターをタッチするとリアクションが返ってくる、インタラクティブな新機能。

・キャラクターカセット1~5のフルボイス対応予定。

・計12種類の☆5コスチュームの上方修正

・一部キャラクターのスキルカットの改善

など

