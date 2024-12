ひと目でお札・小銭・カードが見える！Munekawa「Cram」

大阪の革工房Munekawaでは、当ブランドの人気商品であるL字ファスナー財布「Cram」の限定版含む商品を販売しています。

Munekawa「Cram」

■L字ファスナー財布“Cram”シリーズ詳細

〜ファスナーを開けたらひと目でお札・小銭・カードが見える財布〜

ファスナーを開けたらひと目でお札・小銭・カードが見える使い易さと、ポケットに入る持ち運びの良さがポイントの財布。

持ち運びやすく、高い収納力も備えたキャッシュレス時代の新しいミニウォレットです。

《商品特徴》

(1) 小銭入れの下の空間を活用した札入れ(紙幣:8〜15枚収納可能)

(2) 中央に配置した、大きく開き取り出しやすい小銭入れ(小銭:10〜15枚収納可能)

(3) 独自構造による左右のカードポケット(カード: 約5〜7枚収納可能)

(4) バッグやポケットの中でかさばりにくいコンパクトサイズ(縦90mm・横100mm・厚み17mm)

L字ファスナー財布 Cram 内観

■限定版を含む幅広いラインナップ

数量限定版を含む多彩な革と色展開で用意されています。

クリスマスプレゼントにも最適。

贈る相手の好みやイメージに合わせてお選びください。

・ブッテーロ

天然由来の素材と昔ながらの製法で作る、イタリア産の植物タンニンなめし牛革。

Munekawaではメインの革素材として使用しており、油分を多く含み、豊かなエイジングが楽しめるのが特徴。

・ブライドルレザー

創業170年を超える、イギリス「THOMAS WARE & SONS」の世界最高峰の品質とされるブライドルレザーを使用。

伝統的な製法で作られる独特の風合いと高い強度が特徴。

内外同色タイプと、内外に異なるカラーを使用したバイカラータイプがあります。

・コードバン

アメリカ・シカゴのHORWEEN社の商標登録である「ホーウィンシェルコードバン」を使用したタイプ。

柔らかくも張りがあり、しっとりとした独特の手触りと光沢感が魅力です。

内側にマレンマレザー(イタリア産)を使用したタイプと、フルコードバンタイプの2種類があります。

・ミネルバボックス

イタリアのタンナー「バダラッシカルロ社」が製革している革。

不均一で独特なシボ・手に吸い付くようなオイリーな質感・柔らかさの中にコシも感じられ、自然な風合いや革らしさが楽しめる素材です。

【商品概要】

■ブッテーロ

カラー:ブラック/ブルー/キャメル/グリーン

価格 :34,100円(税込)

ブッテーロ ブラック

■ブライドルレザー(内外同色)

カラー:ブラック/グリーン/レッド(数量限定)

価格 :42,900円(税込)

ブライドルレザー ブラック(左)/グリーン(右)

ブライドルレザー レッド(数量限定)

■ブライドルレザー(バイカラー・数量限定)

カラー:グリーン×ヘーゼル/ネイビー×タン/ワイン×ネイビー

価格 :42,900円(税込)

ブライドルレザー グリーン×ヘーゼル(中央)/ネイビー×タン(右)/ワイン×ネイビー(左)

■フルコードバンタイプ(数量限定)

カラー:ブラック/バーガンディ

価格 :78,100円(税込)

コードバン ブラック

■コードバン×マレンマ(数量限定)

カラー:ブラック×ブラック/バーガンディ×ブラウン

価格 :50,600円(税込)

コードバン バーガンディ×ブラウン

■ミネルバボックス(数量限定)

カラー:ブラック/ブラウン

価格 :33,000円(税込)

ミネルバボックス ブラウン

■長財布「Cram Long」も好評

「Cramの使いやすさ」を受け継いだ長財布「Cram Long」も販売中。

紙幣を30枚、小銭も30枚、カードも16枚収納可能な、コンパクトながら収納力抜群の長財布です。

「お札を折らずに綺麗に収納したい」「その上で携帯性も重視したい」という方におすすめの商品です。

L字ファスナー長財布 Cram Long

L字ファスナー長財布 Cram Long 内観

《商品特徴》

(1) 紙幣を折らずに綺麗に収納できる札入れスペース(左右2箇所・紙幣:約30枚収納可能)

(2) 中央に配置した、大きく開き取り出しやすい小銭入れ(小銭:約30枚収納可能)

(3) 独自構造による10のカードポケット(カード:約16枚収納可能)

(4) ジャケットの内ポケットにも無理なく入るコンパクトなサイズ(縦90mm・横180mm・厚み15mm)

■販売場所

・Munekawaオンラインショップ

・Munekawa直営店

・大丸東京店 Munekawa POP UP SHOP(12月25日まで)

