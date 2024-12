定食全品200円引きで楽しめる！トンカツ ツキウマ「シニア割」

社魚金は、「トンカツ ツキウマ」(全店)にて、毎日15時から17時まで【シニア割】を開始しました。

トンカツ ツキウマ「シニア割」

サービス内容は、対象の時間に注文いただいた60歳以上の方の定食全品を200円引きで提供します。

※身分証のご提示をお願いする場合があります

◆対象店舗◆

●「トンカツ ツキウマ 神山町店」

所在地:東京都渋谷区神山町12-3 アーバン神山

電話 :03-5738-2284

【神山町店限定メニュー】

林SPF豚骨付きリブ トマホークカツ定食 3,280円(税込)

林SPF豚骨付きリブ トマホークカツ定食

●「トンカツ ツキウマ 田町店」

所在地:東京都港区芝5-34-6 新田町ビル1階

電話 :03-5419-8899

【田町店限定サービス】

毎週土曜日はミニカレーが0円!

ミニカレー

●「トンカツ ツキウマ 武蔵小杉店」

所在地:神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-60 小杉ビルディング1階

電話 :044-874-0350

【武蔵小杉店限定メニュー】

テイクアウト商品 オードブル盛り合わせ 4,320円(税込)

テイクアウト商品 オードブル盛り合わせ

