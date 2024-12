ディズニーストアに、映画『ファンタジア/2000』公開25周年を記念し、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」をモチーフにした新コレクションが登場。

ぬいぐるみをはじめ、ホーム雑貨やファッションアイテム、ピンバッジなどの特別感のあるグッズが多数展開されます☆

ディズニーストア ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア/2000』公開25周年記念「Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary」グッズ

発売日:2024年12月17日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、クラシックの名曲と最新のアニメーション技法を組み合わせた『ファンタジア/2000』の公開25周年を記念した新コレクション「Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary」が登場。

「魔法使いの弟子」をモチーフに、「ミッキーマウス」が魔法で水を操る姿を表現した躍動感あふれるオリジナルの描き起こしアートです。

1940年の『ファンタジア』公開当時のポスターを彷彿とさせるレトロな彩色で、特別感のあるグッズが展開されます。

高級感あふれるぬいぐるみは、ベルベット調の赤いローブやゴールドの腰紐、星と月のモチーフがキラキラ輝く帽子など、細部までこだわったデザインがポイント。

腕や足を動かせる仕様となっているため、作中シーンを再現してお楽しむのもおすすめです。

また、クッションやタペストリーなどのお部屋を華やかに彩るホーム雑貨や、「Spirit Jersey(スピリットジャージー)」の長袖Tシャツ、ピンバッジといった記念にふさわしいグッズもラインナップ。

さらに、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」からは、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーのぬいぐるみが新登場します☆

【Spirit Jersey】ミッキー 長袖Tシャツ Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary

価格:11,000円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

「Spirit Jersey (スピリットジャージー)」から長袖Tシャツが登場。

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が魔法をかける、素敵なデザインが使用されています。

夜空のような深い青色に映える金色のロゴが華やかさをプラスしたファッションアイテムです。

ミッキー クッション Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約縦40×横40×厚み13cm

大きく振り上げた「ミッキーマウス」の手からきらめく魔法が放たれる瞬間を切り取ったクッション。

反面は星々が輝く夜空にキャラクターをあしらった総柄プリントになっています。

ラメ糸刺しゅうやブレードの縁飾り、四隅のフリンジが高級感をプラス。

お部屋を華やかに演出してくれるインテリアグッズです。

ミッキー ステンレスボトル Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ20.4×直径7.3cm

実容量:480ml

ディズニー不朽の名作『ファンタジア』の続編『ファンタジア/2000』の公開25周年を記念した、ハンドル付きステンレスボトル。

ボトルの表面全体にキラキラと輝くグリッターが施された、華やかデザインが魅力的です。

フタに付いているハンドルは可動式なので、持ち歩きに便利。

専用ボックスに入っているので、プレゼントにもおすすめです。

ミッキー クランチチョコレート・クッキー アソート 缶入り Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary

価格:1,500円 (税込)

サイズ:約縦18×横12×厚み3.6cm

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が素敵な、缶ケースに入ったクランチチョコレートとプリントクッキーのセット。

中には、キャラクターフェイスがプリントされた星形クッキーとミッキーアイコンの形をしたクランチチョコレートが入っています。

クランチチョコレートはミルクとホワイトチョコレートの2種類の味が楽しめるのも嬉しいポイントです。

ミッキー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん Fantasia ファンタジア

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約高さ13×幅11×奥行き8cm

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が初登場。

作中に登場する「ミッキーマウス」の、青い帽子に赤いローブをまとった姿が再現されています。

ファンタジーあふれる装いで、うるっとした瞳でこちらを見上げる「うるぽちゃちゃん」はたまらなくキュート。

手のひらにのせて「うるぽちゃちゃん」のかわいさを満喫することができるグッズです。

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」をモチーフにした新コレクション。

ディズニーストアにて2024年12月17日より順次販売される、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア/2000』公開25周年記念「Walt Disney Fantasia2000 25th anniversary」グッズの紹介でした☆

東京ディズニーリゾート店などに特大サイズのアドベントカレンダーが登場!ディズニーストア「アドベントカレンダー企画」 東京ディズニーリゾート店などに特大サイズのアドベントカレンダーが登場!ディズニーストア「アドベントカレンダー企画」 続きを見る

ヘビのコスチュームを着たプーさんやミッキーたちの”だるま”!ディズニーストア「2025 干支グッズ」 ヘビのコスチュームを着たプーさんやミッキーたちの”だるま”!ディズニーストア「2025 干支グッズ」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画『ファンタジア/2000』公開25周年を記念したミッキーのぬいぐるみや雑貨!ディズニーストア「魔法使いの弟子」グッズ appeared first on Dtimes.